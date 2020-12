La Calera desmiente denuncia de suplantación de identidad en PCR: “Descartamos de cuajo cualquier tipo de acusación”

Unión La Calera está envuelto en un verdadero escándalo, porque este viernes surgió la información de una denuncia hecha por un laboratorio de la Quinta Región, quienes certifican la suplantación de identidad de un jugador sometido a un examen PCR.

En ese sentido, Martín Iribarren, gerente general del club cementero, conversó con RedGol sobre esta situación y fue categórico en asegurar que esa información es falsa. De hecho, afirmó que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca el tema.

“Me molesta, porque, primero, el Seremi no tiene ninguna denuncia, no nos han notificado formalmente de nada. Descartamos de cuajo cualquier tipo de acusación. Al contrario, somos uno de los clubes que más sigue los protocolos”, partió comentando.

El equipo cementero viene de quedar eliminado de la Copa Sudamericana. (FOTO: Agencia Uno)

“Para empezar tuvimos 14 días a Alexis Martín Arias cumpliendo el protocolo de cuarentena cuando dio positivo. Andrés Vilches, cuando fue convocado a la selección, estuvo 14 días. Además, con dos funcionarios del club que tuvieron contacto estrecho en Iquique, también estuvieron 14 días de cuarentena. Matías Laba, por un contacto estrecho, no fue nominado para el partido ante Junior”, agregó.

“Cumplimos con todos los protocolos y medidas. Nos hacemos dos o tres PCR por semana, cumplimos con absolutamente todo. Estamos abiertos a recibir a cualquiera. La verdad, estamos sorprendidos por esta noticia y, obviamente, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que esto se esclarezca”, afirmó.

“Nosotros no tenemos nada que esconder. Voy a contestar el teléfono a todas las personas. Obviamente, vamos a emitir una declaración pública, porque no puedo hablar con 25 medios. Como club, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que esto se esclarezca, porque lamentablemente ya sabemos como es esto: sale la noticia de una supuesta, de suposiciones que después en tres semanas sigue su camino y no se aclara”.

“Da mucha bronca, porque estamos realizando un buen trabajo como club. Es un club chico, de mucho esfuerzo para estar en el lugar que estamos, trabajo y esfuerzo de muchas personas y nos da bronca que nos pasen este tipo de cosas cuando son absolutamente falsas”, complementó.

Al ser consultado si sabe el nombre del jugador que está siendo apuntado, expresó que “no lo sabemos. Yo no tengo ninguna ratificación, ninguna denuncia del Seremi ni certificado de nada. La realidad, la única información que tengo es una noticia”.