Continúa el aumento de casos en todo el país, este miércoles 25 de mayo el Ministerio de Salud informó 6.010 nuevos casos, de los cuáles 611 son casos asintomáticos y se suman a los 22.739 casos activos, mientras que la positividad a nivel nacional alcanzó un 10,19%, y en la región metropolitana llegó a un 14,47%. Se lamentaron 22 fallecimientos atribuibles al Covid-19.

A pesar que la administración de vacunas contra el coronavirus supera las 55 millones de dosis, aún faltan por inocular a la población con la cuarta dosis, es por esto que las autoridades sanitarias continúan realizando el llamado a dirigirse a los centros de vacunación. Cabe destacar que la vacuna contra el Covid-19 no garantiza que no te contagies, sino que disminuye los riesgos de agravarse para no ser hospitalizado y así no colapsar los centros de salud en el país.

Lo que debes tener en cuenta al sentir síntomas o ser contacto estrecho, es realizarte un examen PCR lo más pronto posible, sólo así podrás evitar contagiar a más personas.

A continuación te comentamos dónde se realizan tomas de PCR de manera gratuita en la Región Metropolitana.

¿Dónde puedo realizar una toma de PCR gratuita en Santiago?

El Seremi de Salud de la Región Metropolitana dió a conocer las comunas y direcciones donde se realizará la toma de muestras para mañana jueves 26 de mayo.