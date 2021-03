Johnny Herrera defiende a Dudamel: “La gerencia deportiva viene de mal en peor y sigue cometiendo los mismos condoros”

Un verdadero remezón mediático provocó la conferencia de prensa de Rafael Dudamel el pasado viernes, pues señaló que Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg son los responsables de los fichajes de Universidad de Chile para esta temporada.

En ese sentido, Johnny Herrera conversó con TNT Sports Chile sobre esta situación y fue bastante claro en defender los dichos del técnico venezolano, pues si no le traen los refuerzos que pide, es difícil que pueda armar su equipo.

“Yo me pongo de parte del técnico, y eso no significa que tenga algo en contra de la directiva o la gerencia técnica de Universidad de Chile, pero es algo súper obvio. Cuando pides jugadores y no te los traen, reclamas de manera interna y no te dan bola, el último recurso es hacerlo público. De alguno u otra forma te tienes que defender de las críticas que vienen después, de la promesa de la forma de jugar, porque luego vienen los hinchas y te dicen: ‘ el equipo no está siendo ofensivo y mil otras cosas’”, partió diciendo.

“Cuando me preguntaban el año pasado si había que despedir a Dudamel, yo decía que no era criticable, porque él no tenía sus jugadores, se encontró con un plantel que no le podía pedir la intensidad que quería para el equipo y ahora, por lo que dijo en conferencia, sigue pasando lo mismo. Entonces ¿quiénes son los culpables de esto? El entrenador que quiere algo, pero no te lo traen o la gerencia deportiva que viene de mal en peor y que sigue cometiendo los mismos condoros”, agregó.

“Me imagino cuando te obligan a pololear con alguien y no te gusta la persona y sigues pololeando igual, eso va a terminar de alguno u otra forma y lo más probable que pase eso en Universidad de Chile. Ahora, es una lata por el técnico, porque no va a ser el primero en pasar ni el último en irse, pero se siguen cometiendo los mismos condoros de los últimos cinco años”, sentenció.

Recordemos que la U está en plena pretemporada, ya que debe enfrentar en los próximos días a San Lorenzo de Almagro, por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores.