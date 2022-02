Mientras la selección chilena domina las páginas futbolísticas del país, una nueva crisis parece incubarse en Lausana, la sede del Tribunal de Arbitraje. Todo en la antesala del inicio del Campeonato Nacional 2022, este viernes.

El protagonista sigue siendo Deportes Melipilla, que apeló ante el TAS tras la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que le restó seis puntos en la temporada 2021 y determinó su descenso a Primera B, producto de irregularidades administrativas.

Los Potros esperaban que el proceso fuera expreso. La posibilidad de que la resolución del TAS llegue a mediados de febrero estaba sobre la mesa, pero para tales fines necesitaba la venia de los dos equipos que se vieron favorecidos por el castigo, Curicó Unido y Huachipato.

La resta de unidades a Melipilla permitió que el conjunto maulino subiera un lugar en la tabla de posiciones y evitara disputar al final de promoción. En tanto, los acereros zafaron del descenso directo y aseguraron la permanencia tras vencer a Copiapó en la definición.

De acuerdo a lo señalado desde Melipilla, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, estuvo de acuerdo con realizar un proceso sumario por un tema de calendario. Si el TAS revertía el castigo y equipo seguía en Primera, sólo había que modificar dos semanas de fixture.

De hecho, el cuadro de la capital provincial solicitó postergar el inicio de la serie de honor para Huachipato y Curicó Unido, a la espera de un fallo expreso que debía llegar en la primera quincena de febrero.

Sin embargo, después del rechazo de ambos equipos, el TAS no definirá el caso por intermedio de ujn arbitraje, si no que a través del procedimiento regular, que se estima puede dictar sentencia entre abril y julio de 2022.

Ante esta decisión, el gerente técnico maulino, Carlos Bechtholdt, explicó a Redgol que todavía no irán al TAS: "No hemos resuelto nada. No creo que hagamos nada, porque sólo nos sumamos a la denuncia. Es difícil que se eche para atrás todo de vuelta".

Qué pasa si se revierte el castigo de Melipilla



El problema para el Campeonato Nacional surgirá si el TAS decide revertir el castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de Melipilla. En ese caso, el conjunto potro -que iniciará la temporada 2022 en Primera B- recuperará su lugar en Primera División.

En ese caso, a menos que se decida el descenso directo de Huachipato o se reedite la promoción ahora entre Curicó y Copiapó, puede aumenter a 17 el número de equipos en Primera División.

Esta condición obligaría a rehacer el calendario, como se ejecutó en 2021 con Fernández Vial, que ingresó en Primera B después del descenso por secretaría de Lautaro de Buin, y tuvo que integrarse a la categoría a partir del 25 de junio.

Como sea, ahora habrá que esperar al menos dos meses más para que llegue una sanción del TAS que puede dejar huellas en múltiples protagonistas de la nueva temporada del fútbol chileno.