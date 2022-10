El Sindicato de Futbolistas Profesionales informó a través de sus redes sociales que pidió a la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente una intervención en el fútbol chileno.

La solicitud se da en respuesta a los incidentes de violencia ocurridos en el clásico universitario, donde el arquero de Universidad de Chile, Martín Parra, salió afectado tras un proyectil que cayó a la cancha del estadio Elías Figueroa.

"Hemos solicitado formalmente la intervención de nuestro fútbol, a través de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, para que fiscalice incumplimientos al deber de seguridad en la protección eficaz de la vida y salud de los trabajadores de la actividad", señala el Sifup en un comunicado.

"Además, quedamos a disposición para la creación de una mesa de trabajo paritaria y resolutiva que busque de manera urgente dar estricto cumplimiento a esta grave problemática", añaden.

Por su parte, Luis Marín, secretario del Sifup, ya había manifestado: "Seguridad no hay en el fútbol chileno, está a la vista. Esto no ocurrió sólo en el clásico universitario, esto es el reflejo de que la seguridad no está".