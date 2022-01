El conductor de RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, abrió la semana este lunes con una extensa y profunda editorial dedicada al machismo y micromachismos existentes aún en torno al peridismo de deportes y especialmente en el fútbol.

“Lamentablemente en este mundo tan líquido y diverso encontramos espacios para machismos y micromachismos donde creíamos que no existían. La semana pasada, a partir de la realización de la Copa de África, en RedGol se realizó una nota sobre los participantes, las posibilidades, candidatos y figuras que firmó la Coty Sandoval, una de las grandes periodistas deportivas de nuestro medio y que trabaja acá en RedGol”, explicó Herrera.

El rostro de nuestro espacio radial agregó que “si esa nota la firmaba un hombre prácticamente pasada desapercibida, pero una persona se sintió con el derecho de decir lo que estaba o no correcto desde su punto de vista, emplazando en un correo que se hizo público, por decir que en el fondo, que las mujeres no están preparadas para ejercer como periodistas deportivas, ya que habían incluido a Egipto en esta nota de la Copa de África”.

“Dónde está Egipto me pregunto yo. ¿En Asia? ¿En América? ¿Europa? En el fondo este machismo expresado en una idea habla de una profunda ignorancia de quien la ejecuta, de quien lo firma y plantea. Pero más allá, gente que se siente con el derecho de pautear y decir lo que el resto tiene que hacer. Le ha costado mucho a las mujeres ganar terreno, décadas legitimarse en el fútbol que es un espacio que durante mucho tiempo estuvo reservado para los hombres. Y lo han hecho bien, con talento y profesionalismo”, complementó.

Con estos antecedentes, Rodrigo Herrera fue tajante: “estamos en el año 2022 y todavía hay gente que no entiende que el deporte no tiene género. Y el fútbol se entiende desde la perspectiva de quien se interesa por él y no por el género con el que nació”, dijo.

El periodista de la casa sentenció que “son situaciones inaceptables que siguen ocurriendo. Esta historia llegó hasta el extranjero. Se replicó en Argentina y otros países, porque hoy impacta y nos da rabia. Una situación como esta debe ser marcada para que nunca más, y para que todos los que tengan dudas del rol de la mujer en el deporte y periodismo deportivo, entienda que este camino no tiene vuelta. Porque las mujeres muchas veces saben más de fútbol que los propios hombres que creen saberlo todo”.