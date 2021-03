Roberto Cereceda repasa su paso por Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile: "No me identifiqué con ninguno"

Roberto Cereceda es nuevo refuerzo de Audax Italiano luego de su paso por O'Higgins de Rancagua y el lateral se mostró feliz de volver a su verdadera casa.

El Choro conversó con TNT y se refirió a su paso por los tres grandes, asegurando que no se logró identificar ni con Colo Colo, ni con Universidad Católica, ni tampoco con Universidad de Chile.

"Me pasó la cuenta porque no me logré identificar con ninguno de los tres. En Colo Colo pasé momentos muy lindos, pero salió el tema del doping positivo y me tocó salir medio molesto con la dirigencia. Ahí tomé una mala decisión, porque creo que debería haber seguido", afirmó.

Respecto a su paso por Universidad Católica contó que "después llegué a la UC, donde tuve seis meses espectaculares. Ahí me reencanté con el fútbol, la gente me tenía mucho cariño y estaba muy cómodo. Ahí me entró la tentación de querer jugar en la U, que estaba jugando Copa Sudamericana, venía de ser campeón y todos hablaban de ese plantel".

Agregando que "ellos quisieron contar conmigo y yo tomé la decisión de irme. Me dejé llevar por eso. Nunca estuve muy decidido de querer llegar a la U. Eso lo hice notar en mi rendimiento, porque no fue el mejor a pesar de que estuve más de tres años y logré salir campeón".

Recuerda que el campeonato nacional lo puedes ver en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.