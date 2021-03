Pájaro Valdés revela detalles de su partida de Colo Colo: "Salgo únicamente por decisión de Mario Salas y en parte por Marcelo Espina"

Jaime Valdés se siente en plena forma a los cuarenta años, y aunque lo ve difícil, el volante sueña con regresar a Colo Colo, elenco del cuál salió por la puerta trasera en la época en que Mario Salas comandaba a los albos.

El Pájaro regresó a Santiago por problemas personales tras sellar una tremenda temporada junto a Deportes La Serena, uno de los mejores elencos de la segunda rueda y que se salvó del descenso de la mano del Chueco Ponce.

Valdés salió de la escuadra granate no por falta de rendimiento, sino por temas familiares, y hoy mientras busca opciones para seguir con su carrera en algún equipo de la capital, el volante aclaró detalles de su salida de Colo Colo:

"Salgo únicamente por decisión de Mario Salas y en parte por Espina, los dos conformaban el equipo. Salí porque supuestamente Mario Salas le explicó a Espina que yo no estaba para competir 90 minutos, pero demostré que no era así, que se equivocaron conmigo", contó Pajarito a El Mercurio.

Valdés agregó: "no estaba para 90’ con Salas, porque tuve algunos problemas físicos en ese momento y porque a Mario no le adaptaba mi forma de juego, él quería un equipo directo y yo veía que necesitábamos controlar el juego, desgastar al rival, porque se nos metían atrás y buscar la profundidad en el momento adecuado".

El Pájaro tuvo una gran temporada con La Serena.

Pese a que Jaime Valdés reveló haber tenido varias conversaciones con el Comandante debido a su estilo de juego, finalmente el no encajar en la idea del entrenador le terminó costando la salida de Colo Colo:

"Nosotros pensábamos otra cosa desde adentro del campo de juego. Ahí pensó que nosotros no le servíamos para su forma de jugar y terminamos saliendo el Mago (Valdivia), (Agustín) Orión y yo", explicó.

El pájaro no se guardó nada y lanzó una ácida crítica: "en un club tan grande como Colo Colo no es fácil ponerse la camiseta y rendir. Tú necesitas un entrenador con liderazgo y que dé una identidad de juego, que se identifique con la historia de Colo Colo. El equipo fue perdiendo confianza y terminó peleando el descenso, una lástima".

Jaime Valdés aseguró que pese a que la pasada campaña el Cacique batalló hasta el final por mantener la categoría, "los únicos que no debieron salir del equipo eran Esteban (Paredes) y Julio (Barroso)".

Por último, el talentoso volante aclaró: "es que no me importa la edad. Como a muchos entrenadores que he tenido que no les importa la edad, ¡lo que importa es el rendimiento en la cancha!".

