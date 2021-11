Este sábado 13 de noviembre se comienza a jugar la antepenúltima fecha del Torneo Nacional, que estará marcada por la ausencia de los jugadores llamados a la selección chilena.

Universidad Católica, por ejemplo, no contará con los jugadores Valber Huerta, Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Edson Puch, mientras Colo Colo perderá a Brayan Cortés y Audax Italiano a Joaquín Montecinos.

Los cruzados, que son líderes del torneo con un partido más que Colo Colo, su escolta, viajarán a Cuarta Región el día sábado para enfrentar a La Serena.

En tanto, el día domingo el Cacique hará lo propio frente a Curicó Unido, equipo que está muy complicado con la posibilidad de descender.

Universidad de Chile, que sufre por lo mismo, será local frente a O'Higgins e intentará cortar su racha negativa de siete derrotas consecutivas.

Recordar que durante la semana se jugará lo que resta de la fecha 31 del Torneo Nacional con los siguientes partidos: Antofagasta vs La Serena (lunes), Unión Española vs Palestino (lunes), Santiago Wanderers vs Curicó (martes) y Colo Colo vs Melipilla (miércoles).