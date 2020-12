Problemas de la programación: al Campeonato Nacional se le puede aparecer marzo... de 2021

La ANFP está en serios aprietos. La programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana para las próximas semanas obligó a suspender partidos de Universidad Católica y Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional y a mover todo el calendario.

La situación es especialmente compleja porque no existen fechas disponibles para trasladar estos encuentros. De aquí hasta el final del torneo chileno el 31 de enero siempre habrá dos fechas por semana, excepto en Navidad y Año Nuevo.

"Nuestros calendarios están suficientemente estresados como para poder seguir buscando espacios, extendiendo la duración del torneo, buscando el mejor desarrollo, la estabilidad, la integridad y la competitividad de nuestra competencia", advirtió el gerente de Ligas Profesionales, Rodrigo Robles, en diálogo con CDF.

Es que las cuentas no calzan. Aún cuando la UC y Coquimbo no sigan avanzando en la Copa Sudamericana, no hay espacios libres hasta febrero, por lo que el campeonato debería extenderse al segundo mes de 2021para incluir estos juegos.

El escenario se complica todavía más si los dos equipos siguen progresando en la competencia internacional, ya que se deberán suspender como mínimo tres partidos más en caso de que lleguen a la final.

Coquimbo Unido se enfrentará a Junior de Barranquilla en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Agencia Uno

Robles confía en la colaboración de todos. "En definitiva, los clubes han mostrado la mejor disposición para adecuarnos a esta circunstancia, ya sea por pandemia, por todos conocida, o por la competencia internacional", explicó.

Pero sin Cruzados y Piratas siguen en la arena internacional, el campeonato no podrá terminar antes de la tercera semana de febrero y, si no existe coordinación con la Conmebol, esto podría incluso llegar a marzo.

Universidad Católica jugará cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield. Foto: Agencia Uno

Esto significa que existe la posibilidad de que haya clubes que prácticamente se queden sin vacaciones, en caso de que estén entre los partidos postergados y participen de las fases previas de la próxima Copa Libertadores, que se inicia el 17 de febrero.

Y esto sumará una nueva cuota de suspenso a la otra gran definición, la de los equipos que disputarán la permanencia del campeonato, ya que deberán esperar la resolución de los encuentros pendientes para definir su suerte.