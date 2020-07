Presidente de Palestino cuestiona al Minsal: “La autoridad no se ha percatado que la vuelta al fútbol puede ayudar a la gente”

Las declaraciones de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, están dando que hablar, porque el presidente de Palestino, Jorge Uauy, cuestionó duramente sus dichos y realizó un llamado para que revisen los protocolos, los que, según él, fueron entregados hace varias semanas atrás a las autoridades.

En conversación con Deportes en Agricultura, mencionó que “el tema del estudio del protocolo me parece bien extraño, porque los protocolos están en manos del ministerio hace mucho tiempo. Además, nosotros no solo tenemos uno, sino que tenemos cinco protocolos y todos estos están en manos de las autoridades hace bastante tiempo”.

“Estamos en una actividad que goza de una rigurosidad importante. Hoy vemos que existen varias actividades que ninguna de ellas tienen tantos protocolos como la nuestra y ninguna de ella funcionan con un cuerpo médico tan cercano a la actividad”, agregó.

El presidente de Palestino cree que el Gobierno autorizará el regreso del fútbol chileno en los próximos siete días. (FOTO: Agencia Uno)

“Es muy raro esto, porque hay equipos que están trabajando con protocolos que la autoridad validó, pero acá en Santiago no se puede hacer nada (…) Me parece muy curioso y la autoridad no se ha percatado que la vuelta al fútbol puede ayudar a la ciudadanía a quedarse en su casa, además de que la gente tenga un momento de distracción”, complementó.

Pero no fue solo eso, porque señaló que “estamos viviendo una situación de cambio al interior de la ANFP y entiendo que la autoridad no se puede reunir con los líderes de las dos listas. Eso es una dificultad adicional, porque nosotros hace mucho tiempo que no tenemos una reunión con la ANFP para conocer todo este tipo de información”.

“Creo que nos falta poco para volver, creo que la autoridad debería darnos una respuesta positiva en los próximos siete días. Además, con las cifras que están bajando eso ayude a liberar las cuarentenas en algunas comunas”, dijo.

Finalmente, ante la incertidumbre por el retorno del fútbol chileno, fue consultado sobre la Copa Chile, segundo torneo de mayor importancia en el país, y expresó que “se ve muy difícil, pero esto se puede extender hasta enero del próximo año. Incluso la Copa Libertadores y Sudamericana se van a tener que postergar sus etapas finales. En ese caso, sí se puede ver alguna fórmula para jugar la Copa Chile”, sentenció.

