Pepe Rojas: "¿Soy lento? Se formó un bullying y al principio me molestaba. Ya estoy viejo y sigo jugando"

El defensor de Curicó Unido, José Rojas, abrió su corazón y se dio tiempo para hablar de un tema desagradable: las burlas en su contra. Al Pepe desde hace mucho tiempo le achacan ser un zaguero lento.

“Al principio molestaba, porque se formó un tipo de bullying y burlas. Uno cuando toma la decisión de ser de futbolista tiene que tener cuero de chancho para aceptar las críticas, buenas o malas”, dijo Rojas a La Magia Azul en RedGol.

Agrega: “pero el que no está apto para eso es difícil que sea jugador. Siempre habrán críticas y creo que en ese sentido tienes que tener la capacidad de captar lo que sea constructivo y el resto dejarlo pasar”.

Siguió complementando que “en un momento me molestaba, pero ahora uno ya está más viejo y en otra etapa de la carrera. Y todavía a pesar de la edad entreno a la par de mis compañeros y sigo jugando. Eso me mantiene a tope más allá de lo que se diga”.

“A ninguno le gusta que le digan sus defectos, menos por radio o tv. Una crítica que te digan que debías haberte cruzado o hacer una cobertura, sí. Esas cosas son las que se deberían comentar, pero pasarse para otro lado… creo que hay que tener respeto hacia la persona”, añadió.

Por otro lado el ex Universidad de Chile fue consultado por el delantero más difícil que le haya tocado marcar en el fútbol chileno y no dudó: Pedro Heidi González.

“¡El pichichi! Cuando estaba en Unión Española era difícil marcarlo. Aguantaba como loco. Han pasado buenos delanteros que he tenido que marcar. Mariano Puyol siempre nos decía, defender es un arte pero a veces no se toma en cuenta a los defensores. Los delanteros son los que más ganan y los que salen en la tele. Jajaja. Y uno todo sucio por tirarse al suelo y no aparece ni en las cómicas… y se cagan de la risa (de uno)”, concluyó.