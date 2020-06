Paulo Garcés:"La gente relaciona mi nombre con cag***s, pero tengo nueve títulos"

Este jueves Paulo Garcés conversó con DirecTV y aseguró que la gente lo asocia con errores cometidos en ciertos partidos y no por su carrera llena de títulos y de haber jugado en los tres grandes.

“La gente relaciona mi nombre con cagadas, pero tengo nueve títulos. He cumplido sueños, ser parte de la selección en el primer título de la Copa América. Ser campeón con la UC, Colo Colo y la U”, aseguró el Halcón.

Garcés lamenta la partida de Universidad Católica, y acusa el maltrato recibido.

Paulo Garcés en el arco de Curicó Unido (Agencia Uno)

"El partido ante Peñarol me costó la salida de la UC, soy responsable, pero el trato que tuve no corresponde. Luego, en la U sabía que sería suplente de Herrera pasara lo que pasara. En Colo Colo no pude rendir de la forma en que quería", asegura el portero de Curicó Unido.

El arquero confiesa que pasó por momentos donde meditó en el retiro. "He pensado en bajar los brazos, pero mi familia ha sido clave para seguir adelante. La gente siempre se queda con lo peor. Yo sé lo que valgo. Tras mi salida de Colo Colo, hubo entrenadores que no creían que podía seguir mi carrera. Duele y molesta", afirma.

Garcés también recuerda las buenas y cuenta que estuvo cerca de llegar a uno de los grandes del continente.

"Falcioni me llamó para ir a Boca Juniors, estaba todo listo para firmar y de un día para otro no me volvieron a llamar", cerró.