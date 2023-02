Patricio Yáñez aplaude la carrera de Matías Fernández: "Es de los mejores que vi en la Roja"

Patricio Yáñez destacó la trayectoria de Matías Fernández, pese a que sugirió que pudo ser uno del nivel de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. "El genio de él yo no lo he visto, independiente que no lo pudo desarrollar en otra exigencia", dijo el Pato.