Ramón Fernández no olvida su pasado: “No me gustaría que descendiera Colo Colo o la U, están para pelear cosas importantes”

O’Higgins está viviendo un gran momento en el Campeonato Nacional, porque desde que llegó Dalcio Giovagnoli el equipo se olvidó del descenso y solo sabe de alegrías: en 12 partidos dirigidos acumula siete triunfos, tres empates y dos derrotas.

En ese sentido, el volante Ramón Fernández conversó con Deportes en Agricultura sobre este buen momento, destacó el rol del entrenador y analizó el último triunfo que sumaron ante Universidad de Chile.

“Estamos contentos por el momento, por cómo repuntamos gracias a un buen entrenador, que nos supo sacar rendimiento, y ahora estamos enfocados en poder agarrar un cupo a torneos internacionales”, partió comentando.

Sobre el partido ante la U, expresó que “el segundo tiempo nos metimos un poco atrás por el cansancio, por la seguidilla de partidos y porque jugamos ante un gran rival. Creo que fue un encuentro muy parejo, fue un tiempo para cada uno, pero creo que fue merecido el triunfo”.

El Capo de Provincia venció por la cuenta mínima a los Azules. (FOTO: Agencia Uno)

Además, tuvo comentarios sobre la nueva mano técnica: “Primero quiero decir que el Pato Graff es un gran entrenador, que nos dejó aprendizaje y muchas cosas, pero que evidentemente este equipo no era para él, cosa que puede pasar en el fútbol. Llegó Dalcio e implementó su idea y calzó perfectamente en este equipo (…) nos dimos cuenta que si no se puede jugar, no se puede negociar el hecho de correr y nos sentimos bien de esa manera”.

“Es un muy buen entrenador, está en casi todos los detalles. Además, con su tranquilidad nos sacó rendimiento a casi todos. Y uno se pone a pensar en los jugadores que no juegan siempre, porque ellos lo están haciendo de una gran manera. Vamos y nos paramos ante cualquiera, eso no es casualidad y nos sentimos muy cómodos con lo que nos pide él”, agregó.

Campeonato Nacional y el descenso

También, tuvo comentarios para referirse a este peculiar torneo nacional, sin hinchas en los estadios por el coronavirus y con Colo Colo y la Universidad de Chile, que están peleando por escapar del descenso a la Primera B.

“Veo un torneo irregular, nosotros sabíamos que la segunda rueda iba a ser así. En ese sentido, tratamos de sacar ventaja para escalar posiciones. Siempre los campeonatos largos son así, los que están arriba pierden puntos. Lo de los equipos grandes es extraño, porque no es lindo que estén en esas posiciones, pero tienen jugadores para salir”, dijo.

“Para el que no es hincha para alguno de los dos clubes, sería muy lindo. Pero yo jugué en ambos equipos, me trataron muy bien y no me gustaría. Los dos equipos están hechos para pelear por cosas importantes. Uno se pone a pensar que van a salir en este partido, en este otro partido, pero cada vez queda menos (…) Uno no quiere que suceda esto, porque tengo varios amigos en Colo Colo. De esta forma se sale juntos y unidos. este es un deporte en equipo, pero mientras no se haga eso es difícil que se pueda salir”, mencionó.

“El no estar la gente es un poco frío el estadio. Equipos como la U y Colo Colo te meten atrás, incluso parece que los hinchas te hacen el gol. Pero vuelvo a repetir, que ambos equipos salgan de esto, porque no sería lindo para el fútbol chileno”, sentenció.