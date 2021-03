Técnico de Ñublense advierte a la UC: “Nuestra cancha está hecha un desastre. No se puede hacer fútbol”

Solo quedan un par de horas para que arranque el Campeonato Nacional 2021. Y uno de los partidos más atractivos será el choque de campeones: Ñublense recibiendo en Chillán a Universidad Católica.

Sin embargo, en la previa de este compromiso, el técnico de los Diablos Rojos, Jaime García, advirtió que no será un encuentro vistoso, porque la cancha del estadio Nelson Oyarzún no está en condiciones para realizar buen fútbol.

"Estoy muy molesto. La cancha está peor que antes. Pasaron dos meses y más y está peor. Es un desastre la cancha. Una vergüenza que esté en estas condiciones. No se podían dar más de tres pases seguidos y no se puede hacer fútbol”, partió diciendo el DT, en declaraciones recogida por el Diario La Discusión.

“Imagínate que jugamos el domingo ante la Católica, el mejor equipo del fútbol chileno, queremos hacer buen fútbol y la cancha está hecha un desastre. No sé qué pasa, no sé cómo se le hace la mantención, qué se puede hacer, pero varios jugadores se fueron frustrados porque no podían tocar jugadas en un césped así que tiene champas y manchas por todos lados”, agregó.

Parte de la cancha del estadio Nelson Oyarzún. (FOTO: Diario La Discusión)

Pero eso no fue todo, porque el entrenador admitió sentir vergüenza por las condiciones de la cancha y más aún para un partido que será visto en todas partes de Chile: “Da rabia y pena, estamos hablando de la cancha de no cualquier estadio. Es la cancha del estadio Nelson Oyarzún, de la capital regional. Chillán es una ciudad importante y no cualquier ciudad. Hay que hacer algo para mejorar esta cancha, que te insisto, está peor que antes. Está pésima”. sentenció.

Cabe mencionar que el partido entre Ñublense y Universidad Católica está programado para este domingo a las 19:30 horas y que podrás seguir la previa, el encuentro y post-partido junto al equipo de RedGol.

