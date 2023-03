La guardalíneas Cindy Nahuelcoy fue protagonista del partido amistoso entre Deportes La Serena y Universidad Católica en el estadio La Portada. Y tranquilos: no fue por un error arbitral, si no por un pequeño accidente que no tuvo mayores consecuencias.

En medio del segundo tiempo, Gonzalo Tapia se fue en velocidad por la banda en busca del gol cruzado y en su carrera pasó a llevar a la réferi. Con el enredo de piernas, ambos sufrieron una vistosa caída.

Los afectados se ayudaron para ponerse en pie en cosa de segundos y Gonzalo Tapia le devolvió a la guardalíneas la bandera que había volado con accidente.

En redes sociales la propia Cindy Nahuelcoy reaccionó a través de Instagram compartiendo el video de la caída, tomándose con humor el chascarro protagonizado.

Es que Nahuelcoy no tiene dudas: se cayó, sí, pero con estilo. “¡Siempre digna! Otsea”, publicó la guardalíneas junto a emojis de risa, carcajadas y una mujer bailando en modo fiesta formal.

Incluso su colega y también guardalíneas, Loreto Toloza, comentó en la publicación de Nahuelcoy: “lo importante es que estás bien”, consignó.