Nicolás Castillo recupera la puntería practicando con la máquina popularizada por Jürgen Klopp

Los últimos meses están lejos de ser fáciles para Nicolás Castillo, quien no ha podido cumplir con las expectativas que tenía en su llegada a América de México y una trombosis sufrida en una de sus piernas le hizo peligrar, inclusive, su carrera como futbolista. Sin embargo, el delantero chileno no se rinde.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, el exjugador de la Universidad Católica demostró que su calidad sigue intacta y se vio practicando su puntería con una máquina que se hizo famosa hace algunos años cuando fue utilizada por el Borussia Dortmund bajo la tutela de Jürgen Klopp.

El atacante del América recibió varias pelotas, las cuales debía meter en el módulo que se iba iluminando. Su puntería está óptima y tuvo una alta efectividad en el entrenamiento, mientras que era aplaudido por gran parte de quienes observaban la transmisión en vivo.

Que nadie te diga que no puedes

Y si la vida de tira 4 veces, te levantas las 4 y vuelves a empezar.



‼️ QUÉ GRANDE ERES CHILENO‼️

������������



Filosofía de vida y un ejemplo a seguir. Nicolás Castillo ���� pic.twitter.com/00uH3KcuUJ — BIYIK (@biyik__) January 16, 2021

Castillo ha mostrado en varias ocasiones cómo avanza su proceso de recuperación mientras que espera la oportunidad de jugar, algo que no sucederá en esta temporada pues el club mexicano no lo inscribió para este Torneo Guard1anes 2021 por no estar en óptimas condiciones físicas.

El atacante cumple exactamente, este martes, un año sin disputar un partido. La última vez que pisó los terrenos de juego fue el pasado 19 de enero de 2020 frente a Tigres siendo sustituido por lesión a los 75 minutos y fue entonces que empezó el complicado proceso que va superando.