Everton confirma nuevo caso positivo por coronavirus y asegura que ha cumplido todos los protocolos sanitarios

En Everton sufren nuevamente con un positivo de coronavirus, esto a días de lamentar la sensible muerte del utilero Alejandro Valdés, quien falleció por complicaciones relacionadas al contagio por Covid-19.

Este miércoles, Humberto Verdugo, jefe médico del cuadro ruletero, confirmó que los nuevos exámenes al plantel arrojaron un positivo en el plante del primer equipo. El futbolista presenta un cuadro asintomático y fue enviado a cuarentena. Además, Everton determinó aislar preventivamente a cinco jugadores pese a que no cumplían los requisitos para ser considerados contactos estrechos.

“Queremos informar que, tras el examen PCR que se realizó el martes pasado a todo el plantel de Everton, se detectó un caso positivo. A raíz de esto se han tomado las siguientes medidas: el jugador se trata de un caso asintomático y comenzó inmediatamente una cuarentena obligatoria, como está establecido en la normativa vigente”, dijo Humberto Verdugo.

El médico agregó que “además, y pese a que se encontraban fuera de los rangos para decretar un contacto estrecho, decidimos aislar de manera preventiva a cinco jugadores más del plantel, que no cumplen los criterios para ser considerados contactos estrechos, pero lo hicimos por precaución. Estos jugadores se realizarán otro PCR mañana para confirmar su estado de salud y establecer si pueden jugar el lunes contra Palestino”.

“Estos casos no tienen relación con los anteriores, donde lamentablemente falleció nuestro compañero de trabajo Alejandro Valdés. Desde que dio positivo Alejandro, estos jugadores dieron negativo en dos controles PCR. Desde el comienzo de la pandemia, Everton ha cumplido todos los protocolos de la autoridad sanitaria y estamos en constante dialogo con ellos y la ANFP para actualizar estas medidas”, complementó.

De igual modo, el profesional de la salud afirma que el club viñamarino ha cumplido con todos los protocolos establecidos por las autoridades de Gobierno y la ANFP, realizando un cronograma de los casos hasta ahora, sin relacionar uno con el otro.

“Se detectaron dos casos positivos el 25 de marzo, hace dos semanas, donde estaba Alejandro. En ese momento no había contactos estrechos hasta el momento y no había antecedentes para establecer otro contagio en el club. A la semana siguiente tuvimos dos positivos de juveniles, se volvió a ejecutar los protocolos, ahí si hubo contactos estrechos que no son del primer equipo y se aislaron”, expuso.

Sentencia que “de ahí en adelante tuvimos nuevos PCR y se aisló a otro jugador que primero dio resultado indeterminado y luego negativo. Son casos de trazabilidad que escapan a las fronteras del club”.