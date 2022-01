Unión Española vio partir a Diego Sánchez al final de la temporada 2021, el portero insigne de los rojos de Santa Laura que muchas veces llevó la jineta de capitán. Por lo mismo, buscaron un nuevo arquero en el extranjero para darle solidez a su escuadra.

Así es como dieron con Luis Mejía, panameño seleccionado de su país que hizo gran parte de su carrera en Uruguay, donde jugó en Fénix y Nacional. Consultado por Redgol por la posibilidad de fichar en los rojos de Santa Laura, comentó que "estoy encantado por la posibilidad de ir al fútbol chileno, está todo encaminado para ir a Unión Española".

Luego, el meta de 30 años comentó que "Manotas es mi sobrenombre", y se describió como un arquero "con mucha presencia, ágil, rápido, con voz de mando y que espera transmitir mi experiencia al equipo y al fútbol chileno".

Agregó Mejía que "tengo la opción de jugar en la Selección, también jugué en equipos importantes y es un orgullo ir al fútbol chileno. Espero que sea un gran 2022 para mí y para el club, que se cumplan los objetivos".

Confía en que no le pesará la chance de venir a Chile "pues estuve cinco años en Nacional de Uruguay, un club grande, no es poca cosa. También en Fénix, que me formó como futbolista. Espero poder llevar esa experiencia a Unión Española".

Sobre su conocimiento del medio nacional, contó que supo de Unión Española "por medio de Jorge Dely Valdés que jugó en Unión, también Harold Cumming, y mi amigo Cecilio Waterman. Me han dado buenas referencias del fútbol chileno. Me pone contento poder tener la opción de triunfar".

Finalmente, señaló que "hay detalles que se están resolviendo, es probable que vaya a integrarme directo a Uruguay (a jugar partidos amistosos con Unión). Ahora entreno con la Selección para no perder ritmo, luego espero que me acoja el fútbol chileno".