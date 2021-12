Uno de los grandes emblemas de Unión Española en los últimos años ha sido el arquero Diego Sánchez, por algo fue capitán del club, donde ganó dos títulos y fue uno de los grandes referentes de los últimos planteles hispanos.

Pese a lo anterior, el popular Mono se fue por la puerta chica de Santa Laura, porque en diálogo con RedGol contó que nadie en el elenco de colonia le dio la cara para decirle los motivos de su no renovación.

"Me dolió mucho la verdad, fue triste la salida, inesperada también, pero di lo mejor, batí récords, estuve casi 9 años, vigente siempre siendo titular, capitán, y siempre dando lo mejor por mis colores, eso me deja muy tranquilo, y me voy feliz por mi rendimiento, por mi actitud y por mi entrega, porque siempre di le mejor y mi máximo amor por Unión Española", dijo de entrada el portero.

Luego, al ser consultado sobre si conversó con Jorge Segovia, Luis Baquedano u otro directivo del club, fue claro en decir que nadie se ha tomado la molestia de conversar con él.

"Yo no he hablado con nadie de Unión, mi salida me la comunicó mi representante, y eso me da mucha pena, porque yo siempre fui muy directo con todos en el club, siempre dando la cara y en buena ley", comentó.

No tiene ofertas



Ahora con su partida de Unión Española, el arquero de 34 años tiene que buscar un nuevo club, y asegura que por ahora no ha llegado ninguna oferta.

"No hay nada, está todo muy lento, pero de eso está encargado mi representante, pero hasta ahora no hay nada concreto, la verdad", expresó.

"Mi idea es estar en Primera División, seguir vigente, jugando, si es en Santiago, feliz, porque acá tengo a mi familia y a mis hijos, mi novia también trabaja acá, así que esa es la idea", añadió sobre el mismo tema.

Diego Sánchez, ex seleccionado nacional, a sus 34 años dice que tiene cuerda para rato y por ello espera el llamado de algún club para volver a ponerse los guantes y defender a muerte el escudo que esté en su pecho.