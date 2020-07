Luis Marín le contesta a Claudio Bravo: "Tiene mi teléfono y no tengo problemas en hablar con él"

La polémica por el bono de retiro acordado por el actual Sindicato de Futbolistas Profesionales, sigue dando que hablar y un nuevo capítulo se vive desde que Claudio Bravo exigió a través de una carta, información detallada sobre cómo y a quién benefició el dinero por la venta de los derechos del fútbol a Turner.

El capitán bicampeón de América en estricto rigor pidió una copia del contrato con la empresa de televisión ganadora de los derechos, una copia de la sesión de directorio por medio de la cual se aprobó la suscripción del contrato, un registro de la sesión en la que se aprobó la creación de un fondo de retiro y/o pago de un bono de retiro. Además, el guardametas también solicitó una lista de todos los futbolistas beneficiados.

Además, Claudio Bravo solicitó la lista con todos los que han sido beneficiados por el bono y la nómina de socios del organismo.

Carta de Claudio Bravo al SIFUP (Claudio Bravo)

Luis Marín en conversación con Radio Cooperativa le contestó al portero del Manchester City.

"Bravo tiene mi teléfono y no tengo problemas en hablar con él y si quiere información del sindicato puede llamar. Gamadiel ya le explicó los proyectos que teníamos desde 2016 en adelante", aseguró manifestándose sorprendido por la carta de Bravo.

El secretario del SIFUP explicó además que en más de una ocasión quisieron juntarse con Claudio Bravo, algo que no se concretó.

"Intentamos conversar con él desde el 2017 sobre el Fondo de Retiro, pero no se por qué no se dio ese acercamiento. Hoy Claudio pertenece a un gremio que no es el nuestro porque juega en Inglaterra, el Sifup rige para los jugadores activos de los 45 clubes profesionales chilenos", puntualizó.

Para el final, Marín explicó por qué Bravo desconoce algunos detalles de lo que significa el bono de retiro.

"Cuando nos juntamos con los selecciones quedaron muy contentos cuando les contamos sobre el Fondo de Retiro. Claudio Bravo no estaba en ese momento en la Roja por las razones que todos conocemos", cerró.