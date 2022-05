Luis Jiménez sorprendió en marzo de este año al anunciar que estaba decidido a retirarse del fútbol una vez que el Campeonato Nacional 2022 llegase a su fin, pero ahora todo parece indicar que la decisión se adelantó para el término de la primera rueda y así lo dejó saber tanto él como Palestino.

El Mago utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que avisa a los hinchas del cuadro árabe y a los seguidores del balompié criollo que este domingo 22 de mayo, en el partido ante Cobresal por la fecha 14, será la última vez que juegue en los pastos del estadio Municipal de La Cisterna.

"A todos mis amigos e hinchas de Palestino, me gustaría contarles que este domingo será mi último partido en La Cisterna. Quiero agradecer el infinito cariño que recibí en el club por parte de todos los profesionales e hinchas que forman parte de este y a todos quienes me acompañaron en esta aventura. Sin ustedes no hubiera sido lo mismo", indicó de entrada.

"'Más que un club todo un pueblo' para mí, mi segunda familia, por quien me entregué siempre al máximo para representarte de la mejor manera, espero de corazón haber estado a la altura", continuó emocionado.

Tras eso, el 10 de los árabes confirmó que tomó la decisión de no seguir siendo futbolista profesional. "Si bien es una decisión difícil, para mí es un muy buen momento personal y me voy tranquilo con lo logrado en mi carrera", detalló.

Eso sí, advierte que "aunque se acaba mi etapa como futbolista profesional, continua el hincha de Palestino que siempre fui y les prometo que seguiré disfrutando de cada triunfo".

"Son demasiadas las personas a quienes agradecer y no me gustaría dejar a nadie fuera, pero no puedo dejar de nombrar a mi familia en este momento de cambio especialmente a mi amor, hermanos, papás y mis hijos. Gracias nuevamente por tanto cariño y apoyo durante todos estos años los quiero.

Ahora, tanto Luis Jiménez como los hinchas de Palestino se preparan para vivir una emotiva jornada este domingo 22 de mayo desde las 12:00 horas, donde el partido ante Cobresal será el último duelo en el que el Mago defenderá la camiseta árabe para después retirarse del fútbol.