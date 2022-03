Pocos días quedan para que comiencen a tomar color las dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la Roja se jugará la vida por la clasificación al Mundial enfrentando a Brasil y Uruguay.

Por lo mismo, Martín Lasarte se jugó con la nómina, donde algunos les causó sorpresa la inclusión de Luis Jiménez de Palestino, donde su entrenador Gustavo Costas, revela cómo se tomaron el llamado.

"No tuve ningún llamado de la selección por él. Luis está muy bien, está en excelentes condiciones", comienza diciendo Costas.

"Muy contento de que lo citaran. Ya he hablado mucho con él, antes de venir para acá, pienso que hoy lo veo muy bien. Es un profesional bárbaro, alguien que nos ayuda muchísimo dentro y fuera del campo de jueg. Lo veo con muchas condicioens", destaca el entrenador de Palestino.

Eso sí, cuenta detalles de cómo ha ido profundizando su relación futbolística y cómo el propio Jiménez le ha ido demostrando las condiciones que tiene.

"Al principio lo habíamos hablado, antes de venir, que lo íbamos a llevar de a poco. Después no teníamos jugadores y en el primer partido yo ni pensaba llevarlo al banco y no estaba en condiciones. Le dije que lo llevaba porque no tenía otro y porque le había prometido que lo iba a llevar de a poco. Es un profesional bárbaro, jugó 10 o 15 minutos. Al tercer partido jugó de 9 y le dije si andas mal es culpa mía no la tuya, porque no estaba en condiciones. Me demostró lo profesional que es y su carrera brillante", finaliza.

