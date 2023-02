La cuarta fecha del Campeonato Nacional de Primera División sufrió la reprogramación de dos encuentros producto de la catástrofe que se vive en la zona sur del país: Huachipato vs Colo Colo y Ñublense vs O’Higgins. Pese aquello, esta nueva fecha nos dejó buenos, malos y feos momentos que destacamos a continuación.

Lo bueno: Guerra de goles en La Calera y Rancagua

Hubo dos partidos que destacaron en esta nueva del Campeonato Nacional debido al buen juego y a la cantidad de goles que se convirtieron. El primero fue en el duelo que protagonizaron Unión la Calera y Curicó Unido, donde el elenco cementero se impuso por 3-2 en un partido que a los 84’ minutos de juego se encontraba con un 0-2 en contra en el marcador. El momento de la noche fue el verdadero golazo de Juan Carlos Gaete, tanto que significó la igualdad del compromiso y que dejó sin chances al portero Fabián Cerda.

La jornada cerró con el entretenido duelo que animaron Universidad Católica y Cobresal en el estadio El Teniente de Rancagua. 3-3 fue el resultado final, donde cinco de los seis goles se convirtieron en la primera etapa del encuentro. El elenco nortino tuvo su recompensa en el complemento y logró llevarse un punto al campamento minero que le permitió escalar hasta el cuarto lugar en la tabla de posiciones.

Lo malo: Las infantiles expulsiones en La Portada de La Serena

Universidad de Chile y Magallanes llegaron hasta el estadio La Portada de La Serena para disputar un duelo crucial. Ambos equipos necesitaban sumar de a tres puntos para escalar en la tabla de posiciones y cualquier mínimo detalle podría dejarlo sin ese objetivo.

Recién comenzado el segundo tiempo, Felipe Flores, delantero de la Academia, vio la expulsión y dejó a su equipo con un hombre menos ya estando abajo en el marcado por 1-0. Minutos después, Jeison Fuentealba, quien hacía su estreno con la camiseta de la U, también vio la tarjeta roja y cortó la posibilidad de que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino controlara de mejor manera el partido.

Lo feo: La polémica entre la aerolínea SKY y Palestino

En la antesala del duelo entre Deportes Copiapó y Palestino, el cuadro árabe llegó al Aeropuerto de Santiago para emprender el vuelo a la capital de Atacama. Los coordinadores del club se encontraron con algo impensado: un operario negó que abordara la utilería del equipo y minutos después, el grupo de jugadores.

"El funcionario de la aerolínea Sky, que tiene convenio con la ANFP, se llama Jair Fuentes. Y llevaba una piocha de la bandera de Israel. Le preguntamos si era israelita, nos pareció que se rió, y dijo que sí", aseguró la comitiva tetracolor a Redgol explicando el motivo de la cancelación. Pese a que los pasajeros no pasan individualmente por el checkin en este tipo de delegaciones deportivas, el operario negó que el trámite lo hicieran los encargados del plantel. Y las excusas se sumaron: que no había tiempo para embarcar la utilería, que los jugadores no estaban y que el vuelo estaba sobrevendido; indicaron en el cuadro árabe.

Finalmente, Palestino desistió de tomar el primer vuelo bajo esas condiciones y adquirió boletos en otra aerolínea que despegó posteriormente.