Las dramáticas palabras de ex jugador de Unión Española que tuvo coronavirus: "Pensé en escribir una carta para despedirme de mis hijos"

En España ha pegado fuerte el coronavirus, con muchas muertes, una de ellas la del ex presidente de Real Madrid Lorenzo Sanz, pero no fue el único de la familia que se contagió, ya que Paco Sanz, ex defensa de Unión Española también tuvo COVID-19.

El jugador español que jugó por los rojos en la década del '90 habló con radio Cooperativa, donde dio a conocer todo lo que sufrió por la pandemia mundial.

"Lógicamente estaba aislado y sólo tenía diálogo con las enfermeras. Lo peor de todo es que falleció mi padre, y se unía mi problema físico con lo emocional. Saber que mi padre se había ido solo, sin poder estar acompañado de ningún ser querido, y yo solo en la cama del hospital. Fueron días durísimos", dijo el ex zaguero.

"No remontaba, en los primeros dos días tenía 39 y medio de fiebre, me encontraba horrorosamente mal y veía como otros chicos jóvenes se iban y ni siquiera estaban presentando síntomas. Se me pasó todo por la cabeza, pensé que mi papá no pudo despedirse, así que pensé en escribir una carta para despedirme de mis hijos", agregó.

Por otra parte, habló de Iván Zamorano, con quien compartió en el camarín de Real Madrid.

"Con Zamorano tenía una muy buena relación, pero hace mucho tiempo que no tenemos contacto, nuestros caminos se separaron. Una vez me lo encontré en un restaurante y conversamos muchísimo, nos reímos y disfrutamos", afirmó.