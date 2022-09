Una nueva etapa comenzó a vivir el jugador Joe Abrigo, quien esta jornada pasó por el quirófano luego de la grave lesión que sufrió en el duelo de Coquimbo Unido ante O'Higgins por el Campeonato Nacional.

El talentoso volante de los piratas tuvo que ser intervenido en Santiago por una rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, además de una fractura en uno de sus huesos en el pie derecho.

"De inmediato sentí ese sonido como que se rompe una tabla al lado de uno, como que me habían pegado una patada muy fuerte. Quedé mirando para atrás y le pregunté a un rival cómo me había pegado. Me dijo que me había pegado solo. Ahí me di cuenta de que se me había roto algo", comentó tras el encuentro que lo dejó al margen de la temporada.

Eso sí, con mucha fuerza y acompañado de su familia, Abrigo se mostró con esperanza tras ser operado, comenzando la etapa de recuperación para volver en algunos meses más a las canchas.

"Salió todo bien Gracias a Dios, solo queda agradecer primero que todo a mi mujer @bleeesin que has estado en todo momento y por apoyarme tanto. Gracias también por tanto cariño, he recibido muchos mensajes de apoyo de mucha gente y la verdad me pone contento , esta es una batalla más que me toca afrontar y seguro que la ganaré y volveré más fuerte", señaló en sus redes sociales.

Revisa el mensaje de Joe Abrigo: