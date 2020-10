Jorge Osorio confirma que el encuentro entre Curicó Unido y Universidad Católica se reanudará con el penal de César Pinares

El jueves pasado, Curicó Unido y Universidad Católica cerraban la fecha 15 del Campeonato Nacional en el estadio La Granja de la ciudad del Maule. El cuadro local lo ganaba por 2-0 con dos penales cobrados tras revisión del VAR en el primer tiempo.

Cuando comenzaba la segunda parte, el juez Nicolás Gamboa cobró un penal para la UC por falta sobre Gastón Lezcano. No obstante, hubo dudas y cuando César Pinares se prestaba a cobrar el lanzamiento, el árbitro lo iba a revisar en el VAR y pasó lo inesperado.

El juez se disponía a correr hacia el área de revisión cuando se cortó la luz parcialmente en el estadio La Granja. Segundos más tarde, se terminó de cortar todo: el humo que salía en el entretiempo era de la sala eléctrica del reducto y tuvo que llegar bomberos a apagar el incendio.

Debido a esto, el partido fue suspendido y hoy se supo qué pasará con el resto de minutos que quedaban por jugar. Jorge Osorio, nuevo presidente de la Comisión de árbitros de la ANFP, conversó con Radio Futuro y confirmó la reanudación del encuentro.

"El partido se tiene que reanudar con la situación de penal. Por suerte, el VAR funciona con un generador propio así que si el estadio se quedó sin luz, no significa que no se podía revisar. La situación fue revisada y confirmada, por lo tanto, el partido se va a reanudar desde el lanzamiento penal", señaló el ex árbitro.

Sobre una fecha estimada, aún no se sabe cuándo se jugarán los minutos restantes. Esto por la participación de la UC en Copa Libertadores a mitad de semana, y una posible clasificación a Copa Sudamericana.