Jorge Garcés no se mueve de Wanderers pese a críticas de los hinchas: "Prefiero estar acá y no en Ucrania"

El entrenador de Santiago Wanderers, Jorge Garcés, reaccionó con toda la calma posible después de las críticas que recibió en el estadio Bicentenario Elías Figueroa de Valparaíso, escenario de una nueva derrota del cuadro porteño en Primera B, esta vez ante Rangers (3-1).

El ex seleccionador chileno, que regresó al conjunto verde a fines del año pasado, no consigue levantar cabeza y acumula cuatro partidos sin ganar, con dos empates y dos derrotas, que lo mantienen al final de la tabla de posiciones del Ascenso.

En ese sentido, el DT hizo frente a los reproches con una particular reflexión. "No entiendo qué pasa con la gente. Sabemos que el mundo está agresivo y que la gente está agresiva y en otra. Pero prefiero estar acá y no en Ucrania, de verdad, así como se está viviendo", argumentó.

Luego se dirigió específicamente a los seguidores del cuadro wanderino. "Lo único que saben es venir a hinchar las pelotas ahí a todo el mundo, al primero que se les pare. ¿No creen que eso no les genera incertidumbre a los chicos jóvenes que tenemos en el equipo?", subrayó.

En el análisis futbolístico, Garcés se quedó con lo positivo. "El equipo salió a buscar el partido, fueron veinte minutos muy buenos hasta que no nos cobraron un gol legítimo, que fue una jugada, nada fortuito", valoró el estratega.

En cuanto a su continuidad comprometida por los resultados, el DT dijo que es una situación que se vive en todos los equipos populares, como Colo Colo y Universidad de Chile. "Sabemos el trabajo que estamos haciendo, no vamos a cesar", advirtió.