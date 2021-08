El triunfo de Audax Italiano en La Serena, en el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, abrió el apetito en su máxima figura, Joaquin Montecinos, autor de un doblete ante el cuadro granate y goleador del elenco de Pablo Vitamina Sánchez.

El atacante de 25 años está lleno de vida y así lo demostró a bordo de La Redgoleta de Redgol. "Audax está para pelear el campeonato. Ya lo demostramos, ya. Así que vamos a pelear el campeonato. Siempre lo más alto", sentencia de entrada.

"Hay que aspirar siempre a lo más alto y ahí se van viendo las cosas, pero creo que nos dimos cuenta de que estamos preparados. Estamos preparados como equipo y vamos a pelear. Vamos a soñar en grande y vamos a pelear por el torneo", advierte.

Montecinos reconoc que el equipo está con la flecha para arriba: "Tuvimos un bajón, como todo equipo. Pero no perdimos tanto, empatamos y suman mucho esos partidos difíciles como igualarle a Colo Colo en el último minuto. Todos esos puntos ahora valen mucho".

Audax está cerca del puntero. "Estamos a tres puntos del líder", avisa el eléctrico ariete, que reconoce que lleva el hambre en los genes, como buen hijo del recordado goleador Cristián Montecinos. "Saqué la parte competitiva de mi padre", reconoce.

"El hombre era siempre a ganador, así que me tuve que acostumbrar cuando chico a ganar todo, no más. O si no, cachetazo. Era muy competitivo y había que ser ganador, no quedaba otra", recuerda Montecinos.

Tras la partida de Rodrigo Holgado, Joaquín Montecinos se convirtió en el nuevo goleador de Audax Italiano en el Campeonato Nacional

De cara al futuro, el jugador tiene contrato por cuatro años con Audax, pero la dirigencia sabe que quiere dar pasos en su carrea. "Seguir avanzando a una institución donde pueda seguir proyectándome", explica.

"Hay que ir peldaño a peldaño. Obviamente estoy enfocado en Audax y en terminar el año de la mejor manera, ojalá con el título. Y si no, entregándole algo importante a la institución y ahí poder irme tranquilo a un lugar donde siga proyectando mi carrera", completa.

Audax Italiano se enfrentará el próximo lunes con O'Higgins de Rancagua, en un encuentro clave para las aspiraciones itálicas de permanecer a la vanguardia de la tabla de posiciones. Recuerda que podrás seguir todos los detalles de este partido por Redgol.cl.