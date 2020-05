Jaime Valdés cuenta que por pelusón casi es detenido por Carabineros: "Corrí a lo Pato Yáñez"

Jaime Valdés sigue haciendo de las suyas en sus transmisiones nocturnas en su cuenta personal de Instagram y cada día sorprende con nuevas e interesantes anécdotas de su niñez o juventud.

La noches de ayer no fue la excepción y el ex Colo Colo decidió contar historia bastante pelusona, que casi le termina costando caro, zafándose por poco de Carabineros.

"Yo tenía cuatro o cinco amigos que siempre andábamos peluseando y una vez fuimos al colegio John Kennedy y eran como las 11 de la noche y el colegio estaba todo oscuro. Vamos, entramos al colegio y la campana estaba al medio de todo el patio. Le amarramos un hilo a la campana y llegamos hasta la pared del colegio", comenzó.

Jaime Valdés en Colo Colo

El Pájaro siguió contando la anécdota de manera entusiasmada. "Nos subimos a la pared y habían señoras ahí, las que cuidaban el colegio y empezamos a tirar el hilo y tirar la campana. Salieron los cuidadores y señoras y nosotros escondidos tocando la campana y la vieja empezó a gritas ‘VAYANSE HIJOS DEL DEMONIO, VAYANSE HIJOS DE SATANAS’ y nosotros tirando la campana", expresó lleno de risa.

El climax de la historia llega cuando esto se hizo recurrente y un día llega Carabineros a la zona. "Hacíamos puras webadas. Desde chiquitito que me gusta el leseo. Después hacíamos todas las semanas lo mismo y una vez estábamos arriba de la pandereta y hacíamos sonar la campana y aparecen los pacos. La patrulla estaciona abajo de la pandereta y yo me pego el manso salto arriba de la patrulla y empiezo a correr CTM, a lo Pato Yáñez. Pillaron como a dos o tres amigo y me contaron que le pusieron las mansas patás en la raja. Yo alcancé a librar y salí corriendo", senteció el actual jugador de Deportes La Serena.