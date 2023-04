Ñublense por fin le puso término a la racha sin victorias en el Campeonato Nacional 2023. Alcanzaron a ser seis los encuentros sin sumar de a tres puntos. Pero la escuadra de Chillán se reivindicó y pudo conseguir una victoria por 2-1 ante O'Higgins en un encuentro válido por la 4° jornada, que había sido suspendido por los incendios en la macro zona sur.

Fue una victoria revitalizadora para los Diablos Rojos. Y también para Jaime García, quien en la rueda de prensa posterior al duelo con el Capo de Provincia, sorprendió a propios y ajenos con su acompañante. El DT cartagenino entró a la sala de prensa con su madre. "Lo hubiera hecho perdiendo igual. O empatando, mi mamá está sobre los resultados", dijo mientras la ayudaba a acomodarse en el asiento próximo a él.

Luego de eso, García fue consultado por la clave en el triunfo ñublensino para recuperar terreno y mantener vivo el sueño de replicar lo hecho la campaña anterior. "Mi mamá, la figura", dijo para homenajear a una persona muy importante en su vida, como ha dicho cada vez que cree oportuno marcarlo.

Jaime García: "La figura hoy fue el estadio"

Tras eso, Jaime García siguió adelante con la respuesta. "Creo que el equipo, en general los que están afuera, adentro. Siempre lo he dicho: cuando hemos tenido unión estos son los resultados. No somos los mejores ni los peores, tenemos que seguir con la actitud y ganas. No sé si la actitud, ha estado siempre", afirmó el ex DT de Santiago Morning y Deportes La Serena.

"Creo que jugar acá, la atmósfera que da esto, nuestro estadio, nuestra gente, con nuestros periodistas es totalmente diferente a cuando salimos de nuestro hábitat. La gente es parte de nuestra historia, creo que la figura fue el estadio", cerró el popular Chacalito. Quién sabe qué quiso decir.

Ahora el entrenador de 45 años debe cambiar rápidamente el chip, pues Ñublense ya cuenta las horas para un partido histórico: recibirá a Racing Club de Avellaneda este 5 de abril en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción por el Grupo A de la Copa Libertadores.

Revive el momento de Jaime García junto a su madre