Ivo Basay negocia con Santiago Wanderers para regresar al puerto y reemplazar a Ronald Fuentes como DT

Santiago Wanderers inició la búsqueda de un nuevo director técnico para el primer equipo tras el breve y amargo paso de Ronald Fuentes por el puerto. En ese contexto, el club se contactó con un viejo conocido de la casa: Ivo Basay, quien actualmente negocia con los caturros para asumir como DT.

La escuadra de Valparaíso ha tenido un arranque de Torneo Nacional para el olvido, y con seis fechas jugadas es colista con cero unidades tras haber caído ante Unión Española, La Calera, Cobresal, Ñublense, Universidad de Chile y Melipilla.

Los malos resultados propiciaron la temprana renuncia de Ronald Fuentes dejando la banca vacante, lugar que según averiguó Redgol, está cerca de ser ocupado por el Hueso Basay, quien ya inició el diálogo con los porteños.

"Sí, hay conversaciones, pero no hay firma todavía. Siendo las 09:00 AM no hay contrato ni nada seguro por ahora", confirmó una fuente dentro del club a nuestro sitio web.