El mediocampista argentino nacionalizado chileno no continuará en los Dragones Celestes tras ayudarlos a salvarse del descenso, y reconoció que ahora "voy a ver en las vacaciones si tengo ganas de seguir jugando al fútbol". "Necesito ver si me vuelvo a motivar", disparó.

Deportes Iquique puede respirar más tranquilo. En la fecha 33 de la Primera B vencieron con autoridad a Unión San Felipe y no se hicieron problema para golearlos por 3-0 en el Estadio Tierra de Campeones, con lo que se salvaron del descenso. Eso sí, al final del partido Gustavo Lorenzetti le puso la cuota de tristeza.

Tras la victoria, los Dragones Celestes alcanzaron 34 puntos en la tabla de posiciones y tomaron una distancia de ocho unidades del colista Fernández Vial, por lo que ya está más que garantizado que seguirán en la segunda categoría del fútbol chileno en la próxima temporada. Sin embargo, lo harán sin el "Duende" en el plantel.

"Voy a ver si tengo ganas de seguir jugando al fútbol"

Con doblete de Álvaro Ramos (24' y 54') y otro gol de César González (49'), Iquique goleó 3-0 a San Felipe y se salvó del descenso. Pese a eso, tras el pitazo final todas las miradas se fueron sobre el mediocampista argentino nacionalizado chileno ya que no continuará su carrera en el club, y medita sobre si colgar o no los botines.

Un emocionado Lorenzetti recibió la ovación del público presente y también de sus compañeros, y tras eso habló con TNT Sports para aclarar que viene para él. "Sí, creo que este fue mi último partido. Termino contrato a fin de año. Sinceramente voy a ver en las vacaciones si tengo ganas de seguir jugando al fútbol".

Justo después de eso, el ex mediocampista de Universidad de Chile y Universidad de Concepción confesó que "físicamente me siento bien, pero ha sido un año de mucho desgaste y es complicado".

"Necesito ver si me vuelvo a motivar, a ver si hay algo interesante que me motive. Si no, me quedaré la línea de cal para afuera", complementó al respecto para cerrar.

Después, Lorenzetti añade que "no lo voy a negar, estoy identificado con la U. Para mí, es un orgullo enorme estar identificado con ese club, he conseguido los logros más importantes de mi carrera en la U, pero creo que también en todas las instituciones, Coquimbo me abrió las puertas de Chile, después el paso por la U. de Conce, que fueron cuatro años y medio hermosos y en Iquique, creo que en el mejor año que jugamos tuvimos que perder la categoría por los promedios".

"Estos últimos años no estuvimos a la altura de lo que merece la ciudad ni lo que merecen los dirigentes, ojalá el próximo año se puedan armar de buena carrera y continuar arriba. La verdad es que hoy diría que éste fue mi último partido en casa, en Iquique, por eso quiero tomar estas vacaciones y pensar, después me sentaré a hablar a ver si llega alguna propuesta que me motive", concluyó.