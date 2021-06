Gustavo Lorenzetti denuncia suplantación en Instagram: "Ha hablado hasta con ex compañeros míos de Chile y Uruguay"

Hoy en día todo el mundo tiene Instagram. Bueno, casi todo, y pese a que es raro, hay personas que prefieren mantenerse al margen de lo que ocurre en esa selva virtual. En el fútbol cada vez es mas común que los jugadores comenten, o declaren situaciones que antiguamente sólo se podían conocer por sus notas o entrevistas.

Pese a esta generalidad, una excepción es Gustavo Lorenzetti, que si bien es cierto, hace años tenía una popular cuenta en Twitter (@Guscanalla), prefirió alejarse de esto y por eso está muy molesto porque una persona lo está suplantando en Instagram, subiendo incluso fotografías familiares que han confundido hasta ex compañeros e hinchas en general.

"Quiero aclarar que hay una persona haciéndose pasar por mí en Instagram, que sube fotos familiares que ha robado de otra red social que si tengo, Facebook, donde uno no puede poner privada su foto de perfil y se ha aprovechado de eso y lo que me preocupa es no sólo por la gente que lo sigue, si no por ex compañeros que por ahí se piensan que soy yo, que lo etiquetan, y así ha ganado algunos seguidores", nos cuenta desde Iquique.

La mayoria de seguidores de la cuenta falsa de Gustavo Lorenzetti son hinchas de Universidad de Chile (Agencia Uno)

El Duente agrega que "la verdad al principio no le di importancia, pero con el tiempo fue subiendo fotos personales que no me gustó verlas ahí y también me he enterado que habla con ex compañeros de acá de Chile y de Uruguay".

Lorenzetti cuenta una anécdota vivida con un ex Universidad de Chile "Puede ser que por ahora no lo haya hecho esto con maldad, pero uno no sabe en que puede terminar todo esto, así que dejarlo bien en claro que no tengo Instagram y el día que tenga, seré el primero en comunicarlo. Me ha pasado que Gabo Vargas me habló por Whatsapp felicitándome por haberme hecho Instagram y ahí comencé a investigar, lógicamente muchos ex compañeros se pensaron que era yo", explica.

El volante de Deportes Iquique está realmente molesto con esta situación y ha intentado en vano reportar esa cuenta. "Le he avisado a muchos conocidos y ex compañeros para que reporten la cuenta, pero no ha pasado nada, Instagram no ha cerrado la cuenta, una vez le hablé por privado a él desde la cuenta de mi mujer preguntándole qué pretendía, le pedí que lo cerrara, lo cerró dos semanas, después seguí los pasos que te pide Instagram, envié mi cédula y nada, más que todo aclarar.

Para el final, Lorenzetti confiesa que el tema se le puede escapar de las manos. "Imagina un día se le ocurre declarar algo o pedir alguna cosa a nombre mio, podría ser peligroso. Reitero que no soy yo", cerró.