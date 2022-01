Francisco Silva no se detiene tras colgar los botines y le hace a todo: Se luce en competencia de mountain bike en Chillán

Generalmente algunos futbolistas tras colgar los botines deciden comenzar una vida de relajo y descanso. Como también continuar comprometidos con el deporte y muchas veces algunos totalmente diferentes. Así lo demostró Francisco Silva, el ex jugador de Universidad Católica y bicampeón de América con La Roja.

El mediocampista de 35 años regresó al fútbol chileno de la mano de los Cruzados, pero hace unos cinco meses y producto del difícil reintegro tras una fractura de tibia y peroné diversas, decidió ponerle fin a su carrera en el balompié y que mejor que en su amada UC.

Sin embargo, Gato Silva, igual que muchos jugadores se ha dedicado a aprovechar su nueva vida alejada de las canchas, ya que hace algunos días se le vio de lo mejor arriba de la pelota con algunos tragos de más en un matrimonio.

Pero eso no es todo, puesto que el ex futbolista también se mantiene en plena forma física y se anima a practicar otro tipo de deportes. Y se tenía guardado unos dotes bastante extremos. Puesto que, este fin de semana se lució al participar de la COMMENCAL DH CUP en el Bike Park de Nevados de Chillán.

El ex volante demostró que le hace a todo tipo de disciplina y competir como siempre al máximo nivel deportivo por más complicado que parezca. A través de sus redes sociales el ex jugador nacional expresó: "Algo se hizo en Chillán", junto a la canción Back In Black de AC/DC.

Pese a que el Gato no se ubicó en el podio de los mejores, en la competencia que regresa luego de ocho años, de igual manera puede sacar cuentas positivas de su participación y disfrutar de nuevos rubros en lo que el depara su vida.

Cabe destacar que Francisco Silva, fue quien anotó el gol definitivo en la tanda de penales de la Copa América Centenario 2016 ante Argentina y que alzó a la selección chilena con su segundo trofeo continental.

Revisa la participación del Gato Silva: