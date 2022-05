Everton de Viña del Mar se despidió de gran manera de la Copa Sudamericana 2022 ya que pesar de que el sueño de avanzar a octavos de final no se pudo concretar sacaron un triunfo por 2-0 visitando a Jorge Wilstermann en el estadio Félix Capriles, donde Franco Torgnascioli volvió a sonreír.

Y es que el portero uruguayo de 31 años estuvo unos meses fuera de la actividad producto de un cáncer testicular y tras superarlo atajó en el empate 2-2 del cuadro Oro y Cielo ante Antofagasta por el Campeonato Nacional y este miércoles 25 de mayo volvió a ser del arranque en el triunfazo en Cochabamba.

Por esto, el experimentado cuidatubos charrúa valoró su participación en la satisfactoria despedida de los Ruleteros del segundo torneo más importante a nivel de clubes en nuestro continente y tuvo emotivas palabras para referirse a lo que fue volver a celebrar una victoria en cancha.

Así, en conversación con Las Últimas Noticias el oriundo de Salto destacó que su regreso a las canchas "se vive de otra manera, traté de disfrutarlo mucho, con la responsabilidad que se debe afrontar un partido, con la ansiedad de siempre, con ese cosquilleo en la panza".

Tras eso, Franco Torgnascioli reconoce que está feliz de poder volver a la acción. "Pasé por este momento jodido de salud y creo que merecía disfrutar un partido. Estoy contento de haber jugado después de un tiempito", indicó para después referirse a lo que ha sido su recuperación.

"Fue todo muy rápido, me enfoqué en recuperarme pronto y volver a jugar. Lo recuerdo como una experiencia, aunque debo estar bajo control durante cinco años. Será cada cuatro meses en los primeros dos años y después veremos durante los tres restantes", explicó al respecto.

"Estaré con exámenes de sangre y tomografía. Las posibilidades de que vuelva a recaer son muy bajas, de un 5 por ciento. Soy positivo y lo miro como parte del pasado, aunque con los controles necesarios para ver cómo respondo", complementó.

¿Y el nuevo look? Para cerrar, Torgnascioli detalla que "el pelo me ha crecido muy finito, como el de una guagua, y no me ha crecido una cantidad mayor. Me lo he recortado dos veces para que esté más parejo, si no, se ve raro, pero ahora me lo dejaré crecer como sea y después lo emparejaré".