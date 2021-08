Francisco Arancibia vive un momento complicado luego de confirmarse que se perderá cinco compromisos del Campeonato Nacional con O'Higgins tras tomarse una decisión basada en el informe arbitral de Benjamín Saravia en el que afirmaba que había golpeado al auxiliar Fabián Aedo sobre el final del encuentro ante Deportes Antofagasta.

A pesar que el reporte por parte de los jueces podían hacer pensar que la sanción iba a ser más elevada, el delantero del equipo rancagüino siguió defendiéndose en busca de demostrar su inocencia y se manifestó a través de las redes sociales luego de darse a conocer la determinación de la pena que le impusieron.

En su cuenta de Instagram mostró un video en el que se puede ver que toca al asistente pero afirma que no fue con la violencia con la que se habla en el informe arbitral. "Jamás he agredido a un árbitro y jamás lo voy a hacer. Solo con la mano abierta le di un toque porque me sentí ignorado", escribió.

El atacante manifestó que todo fue parte de un momento en caliente en el que su equipo reclamaba una falta en una de las últimas acciones del compromiso, pero más allá del reclamo no hubo un contacto agresivo con Aedo. "Fue un dia super intenso por todo lo que se dijo de tanta gente que se da el derecho a hablar estupideces", sentenció.

Además de pedir disculpas por dejar a O'Higgins sin su presencia por estos cinco partidos, Arancibia agradeció a quienes le apoyaron. "A las personas que estuvieron conmigo al club principalmente. A Sifup, cuerpo técnico, compañeros, familia, mi representante y amigos que me bancaron en todo momento".