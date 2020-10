Fernanda Bunzli viste a José Luis Villanueva y elige al futbolista con más estilo del planeta fútbol

El Instagram de María Fernanda Bunzli es una vitrina de estilo y confianza, donde las personas llegan buscando su asesoría para potenciar su imagen. Su esposo, el ex jugador y refrente de Universidad Católica, José Luis Villanueva, es su mejor testimonio.

Pese a que el apodo de "Beckham Chileno" no es completamente del gusto del otrora jugador, lo cierto es que es un sobrenombre bien ganado, ya que su estilo a la hora de vestir, peinarse e incluso pararse frente a las cámaras no es antojadizo, sino producto del trabajo de una profesional de tomo y lomo: su extraordinaria y talentosa esposa.

Cada cierto tiempo las fotos de Fernanda aparecen con el comentario "bomba", y es que Villanueva sabe la mujer que tiene al lado; talentosa, inteligente, emprendedora y de una belleza envidiable.

"José Luis dice que fue amor a primera vista y aunque se esforzó más al principio, en poco tiempo me conquistó", revela Bunzli en diálogo con RedGol, donde explica y detalla cómo comenzó la aventura de asesorar al jugador:

"Al mes de conocerlo, sin haber estudiado asesoría de imagen, le pedí que me mostrara prenda por prenda de su clóset. Hicimos una limpieza y empecé a darle recomendaciones", recuerda la mujer.

Joselo tiene estilo, pero ha podido potenciarlo gracias al continuo trabajo de Fernanda, quien asegura que el futbolista retirado "tiene buena pinta y sabe sacarse partido".

Debido a la profesión de su marido, Fernanda Bunzli vivó muchos años fuera de Chile, donde aprovechó al máximo la oportunidad de empaparse de otras culturas; sus comidas, sus costumbres y su ropa.

"Viví 8 años en el extranjero y al volver me di cuenta de que a los chilenos y chilenas les faltaba originalidad y preferían imitar a la mayoría. Hoy, gracias a las redes sociales, vemos muchos estilos y gente de todos lados del mundo que no tiene tantos prejuicios como nosotros a la hora de vestir", explica.

"Como asesora de imagen quiero motivar a la gente a sentirse mejor a través de la ropa y de su autoimagen, sin necesidad de imitar a otro, que muchas veces tiene otras características físicas y gustos diferentes", comentó la profesional.

Fer Bunzli es periodista y además se lanzó con su proyecto de asesoría de imagen personalizada.

El análisis de Vidal, Alexis, CR7 y Messi



El fútbol contemporáneo está marcado por las figuras. Y así como en la selección chilena lo son Arturo Vidal y Alexis Sánchez, en todo el mundo son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi los que imponen tendencias con su imagen. Fernanda Bunzli analiza a los cuatro cracks.

Arturo Vidal: "Él siempre ha sido fiel a un estilo recargado y fastuoso, similar al reggaetonero. Creo que tiene clarísimo lo que le gusta y lo refleja en todo lo que lo rodea y se pone. El peinado que usa ya es su sello y si comparas sus peinados a lo largo de los años, no ha variado mucho. Tal vez, ahora está más atrevido aún para vestirse. Independiente si a uno le gusta o no el estilo de Arturo, refleja su personalidad, lo que está perfecto".

"Vidal siempre ha sido fiel a un estilo recargado y fastuoso", opinó la profesional.



Alexis Sánchez: "Me gusta su estilo porque es más casual o relajado que otros futbolistas y al mismo tiempo se nota que se preocupa por verse bien: ha mejorado su piel, se ve que cuida sus dientes, que entrena bastante y come saludable. Podría usar más looks clásicos y combinarlos con su estilo natural para variar".

"Se nota que se preocupa por verse bien", comentó Bunzli.



Cristiano Ronaldo: "No le gusta pasar desapercibido y tiene que ver con el personaje que es. A pesar que a veces puede parecer excesivo, creo que un Cristiano bajo perfil no sería él. También la altura y su contextura física le juegan a favor. Suele usar mucho estampado y colores llamativos de pies a cabeza y le queda bien".

"No le gusta pasar desapercibido".



Lionel Messi: "Sin duda alguien lo asesora actualmente, ya que se viste de acuerdo a sus proporciones (mide 1,70 mt) y hace ya unos años está incluyendo mucho más ropa de alta costura o de diseñador. Antes era más conservador. Ahora, se viste junto a su mujer con logotipos de marcas de lujo y para la entrega del Balón de Oro lo vemos con un estilo dramático, de Dolce & Gabbana. Me da la impresión que su mujer influye en algunas tenidas que usan, ya que aparece en varias fotos familiares vestido igual que sus tres niños".

"Sin duda alguien lo asesora actualmente".



Pese a que naturalmente todos esperarían que María Fernanda Bunzli tuviera cierta predilección por el estilo de David Beckham, la verdad es que los gustos de la profesional van por otro lado.

"David Beckham lógicamente es un ícono de estilo, pero hay otros. Por ejemplo, Antoine Griezmann tiene un look juvenil y urbano que me gusta mucho. En general los franceses tienen un estilo causal, pero elegante. Sergio Ramos, Loris Kairus, Aaron Ramsey y Xabi Alonso también se visten bien y pueden tomarlos como referentes de estilo", comenta.

"Al mes de conocer a José Luis Villanueva, sin haber estudiado asesoría de imagen, le pedí que me mostrara prenda por prenda de su clóset", asegura Fernanda.

Por último, Fer, como la conocen sus seguidores en Instagram, reveló quién es para ella el futbolista más estiloso en la actualidad.

"Si tengo que elegir un futbolista actual… aunque nadie me entienda, con excepción de la ex de Maluma, Neymar para mí es el más encantador. Tal vez no es fachero, pero tiene mucha gracia, se ve alegre y es versátil. Ya sabes: en gustos, colores", agrega.

El estilo de Neymar jr es el favorito de Fer Bunzli.

María Fernanda Bunzli dice que jamás sintió la presión de ser el prototipo de esposa de futbolista, por lo que usa lo que le siente y acomoda, independiente de si es de marca o no. Su plus es su talento, cabeza y personalidad, y no hay cartera Gucci que pueda suplirlo.

Actualmente la periodista y asesora de imagen realiza servicios personalizados en su página web oficial y también su cuenta de Instagram, donde les enseña a sus clientes qué estilo los representa mejor, qué ropa los favorece, qué colores les quedan bien y van de acuerdo a su trabajo.