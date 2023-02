El ex seleccionado nacional y analista en Fox Sports comentó con Redgol sobre las altísimas temperaturas que se pronostican este fin de semana y no dudó en aconsejar a los futbolistas para capear el calor intenso dentro de la cancha.

Fabián Estay explica cómo dosificar el físico en altas temperaturas: "No significa no correr"

Este fin de semana se vivirá una ola de calor que afectará a varias regiones de nuestro país. Se pronosticaron altas temperaturas que podrían llegar hasta los 42°C y por esa razón, en el fútbol chileno se tienen que tomar medidas para evitar malos ratos.

El calor intenso coincidirá con la tercera fecha del Campeonato Nacional. Este viernes la jornada se abre con el partido entre Coquimbo Unido y Universidad Católica a las 18:00 horas en el puerto pirata y se cierra el lunes con O'Higgins vs Huachipato a las 21:30 horas.

Las altísimas temperaturas afectan a quienes realizan deporte al aire libre. Los futbolistas deben tener especial cuidado y para evitar riesgos, nada mejor que ir con un experto. En este caso, se trata de Fabián Estay, quien supo lidiar con escenarios extremos en grandes equipos de Chile y México.

"En mis tiempos cuando se jugaba con mucho calor, primero que todo, había que estar muy hidratado, comer lo justo y necesario antes del partido y obviamente tener un buen descanso", recordó el analista de Fox Sports.

La recomendación de Fabián Estay para la ola de calor

El ex futbolista tiene experiencia y quiso dar su consejo para los jugadores que deben exponerse al sol durante estos días: "Cuando hay altas temperaturas hay que dosificar los esfuerzos. Eso no significa no correr o no ser intenso, sino que dosificar las intensidades para poder manejar el tema del calor".

Al menos en Chile no encontraremos el escenario que tuvo que vivir el Fabi en el fútbol mexicano, donde además del calor, se debe lidiar con otra circunstancia adversa del clima. "Yo soy un convencido de que si hay humedad es peor, y que es más complicada que la misma altura", asegura Estay.

Hay que cuidarse y por eso una de las medidas que se tomó en el balompié nacional es que los partidos no se disputen a la hora de mayor temperatura. Es por eso que este fin de semana todos los encuentros se jugarán desde las 18:00 horas.