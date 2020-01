Ex seleccionado chileno y actual figura en el ascenso de La Serena anuncia su retiro del fútbol

Una sorpresiva decisión tomó el defensor chileno Lucas Domínguez, porque tras lograr el ascenso con Deportes La Serena el pasado jueves, anunció el retiro del fútbol.

El ex seleccionado nacional escribió una extensa carta en sus redes sociales, donde dio a conocer la noticia, pese a que recién había recalado en los Papayeros a principios de temporada.

"No fue fácil tomar esta decisión ya que han sido más de 15 años de mi vida los que he estado ligado a este deporte y más de 11 como profesional", sostuvo el ex Colo Colo, que pateó un penal en la serie ante Deportes Temuco.

"Espero encontrar la misma alegría que me brindó el fútbol en los desafíos que se vienen por delante. Me voy feliz de haber vivido estos años así, jugando y viviendo del fútbol", agregó el ahora ex futbolista de 30 años.

Domínguez inició su carrera en Audax y tocó techo al llegar a la Roja, donde jugó seis partidos amistosos, ante Estados Unidos, dos veces con Paraguay y Perú, y el restante con Ghana.