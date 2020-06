¡Escándalo! Filtran conversación de WhatsApp entre Pablo Milad y Sergio Jadue: “Me preocuparé de que nadie manche tu nombre”

Un verdadero escándalo desclasificó el diario El Mercurio este sábado, porque dio a conocer unas conversaciones de WhatsApp entre Sergio Jadue y Pablo Milad, actual candidato a la presidencia de la ANFP.

El matutino publicó unas conversaciones que corresponden al 2015, cuando el calerano era el mandamás del fútbol chileno y aún no se daba a conocer que estaba siendo investigado por el FBI en el caso de FIFA Gate.

“Hola primo, quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que quieras y en lo que te pueda ayudar. Te lo digo de todo corazón, llámame y me iré a Santiago para lo que necesites. Un fuerte abrazo y cuídate”, fueron las palabras del ex Intendente de la Región del Maule.

Pablo Milad es candidato para asumir la presidencia de la ANFP. (FOTO: Agencia Uno)

“Gracias Pablo, te lo agradezco en el alma”, contestó el calerano, agregando minutos más tarde que: “me traicionaron”. Este primer diálogo ocurrió cuatro días antes de que Jadue viajase a Estados Unidos.

Pero eso no es todo, porque horas antes de su vuelo el ex presidente de Curicó Unido se despidió de Jadue y le prometió que: “Primo, te deseo lo mejor, me preocuparé de que nadie manche tu nombre”, a lo que el calerano respondió: “me emocionan tus palabras… Ya no queda nadie a mi lado. Todos me traicionaron”.

Sergio Jadue se encuentra en Estados Unidos a la espera de su condena por el caso FIFA Gate. (FOTO: Agencia Uno)

Ya con Jadue en Estados Unidos se produjo la última conversación, el 26 de noviembre: “Primo, tú eres el presidente más exitoso en la historia de Chile”, fueron las palabras de Milad, a lo que respondió el calerano “cierto, esa weá no la borran con nada”.

Ante esa inédita revelación, Pablo Milad conversó con el mismo diario de circulación nacional, aclaró toda esa situación, explicó por qué se tratan de “primos” y reconoció que después de darse a conocer los antecedentes en contra de Jadue cortó toda relación con él.

“Primero, aclarar que nos tratábamos de primos por ser los dos de origen árabe. En la época en que Jadue se fue a Estados Unidos seguía escribiéndoles a todos los dirigentes, incluido yo, y esos son los chats que hoy filtran para intentar desprestigiarme. Aún no se sabía de la investigación del FBI y nos engañaba a todos; nos juró que era inocente, con lágrimas, y cometí el error de creerle”, dijo.

Finalmente, mencionó que desde enero de 2016 no tiene conversaciones con Jadue, cuando este último intentó inferir en la elección a la presidencia de la ANFP, cuando Milad era candidato con Arturo Salah. Por eso, según sus palabras, lo bloqueó y nunca más hablaron.