Pablo Milad coquetea con la ANFP: "Mi querido fútbol se ha visto afectado y puedo aportar a levantar la actividad"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional busca a un nuevo presidente, ante la salida de Sebastián Moreno del cargo, y ya son varias las cartas que manejan para llegar al sillón de Quilín.

Uno de los posibles nuevos candidatos es Pablo Milad, quien acaba de anunciar su renuncia de la intendencia del Maule, y aseguró que tiene muchas ganas de volver a trabajar en el fútbol.

"Hoy he tomado una difícil decisión y después de mucho reflexionar, di un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes", señaló el ex presidente de Curicó Unido acerca de su partida de la intendencia maulina.

Pablo Milad es una de las cartas para llegar a la presidencia de la ANFP - AgenciaUno

"Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro que puedo aprotar de manera muy importante para que vuelva a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece", agregó Milad, con un tono candidato.

Pero Milad no está solo en la carrera por la presidencia de la ANFP, porque Lorenzo Antillo, de Audax Italiano, afirmó que va por el puesto, y Harold Mayne-Nicholls también es una carta válida.