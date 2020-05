El millonario equipazo de exportación de Huachipato en los últimos años

Huachipato se ha caracterizado en los últimos años en comprar barato y vender caro. Una modalidad de negocios que llama la atención en el sur de Chile y que ha traido réditos futbolísticos.

Los amigos de Octava Pasión compartieron un once ideal de ex jugadores de Huachipato en el extranjero, que acá en Redgol decidimos renombrar como el millonario once exportable de los Acereros en los últimos años:

Carlos Lampe: el portero boliviano llegó a Huachipato después de vestir los colores de Sports Boys en Bolivia. El arquero finalmente terminó dejando al conjunto Acerero y jugó en Boca Juniors. No más de 250 mil dólares pagaron por él y, en su momento, estuvo avaluado sobre un millón de dolares.

José Bizama: el defensor es producto de casa y fue vendido al Houston Dynamo de la MLS en 800 mil dólares. Pura ganancia con el seleccionado nacional.

Gonzalo Jara: otro producto de las divisiones inferiores de los Acereros, por ende, pura ganancia hasta el día de hoy, ya que como club formador recibe el 5% cada vez que cambia de club. Pasó de Huachipato a Colo Colo por 300 mil dólares por el 50% del pase.

Omar Merlo: una compra que rindió sus frutos. Omar Merlo se consagró cómo ídolo del club tras ser campeón con el conjunto Acerero. Se fue por 100 mil dólares a Sporting Cristal.

Ángelo Sagal: en sus inicios jugó como lateral izquierdo. Huachipató compró su carta a Ranges y terminó vendiéndolo a Pachuca por 4 millones de dólares, según la información de ese momento.

Lorenzo Reyes: otro gran jugador formado en Huachipato. El mediocampista fue vendido al Real Betis por un millón de dólares por el 50% del pase. También gana un porcentaje cada vez que cambia de equipo.

Lorenzo Reyes en Huachipato

Rodrigo Millar: el Chino completa la dupla en el mediocampo. Se fue a Colo Colo desde el conjunto Acerero por la suma de 300 mil dólares aproximado.

Martín Rodríguez: con el Tin comienzan a llegar los millones nuevamente. El formado en Huachiopato fue traspasado a Colo Colo por la cifra 600 mil dólares por el 50% del pase.

Rómulo Otero: el venezolano que triunfó en los Acereros llegó por una cifra pequeña y fue vendido en 1.5 millones de dólares por el 50% del pase a Atlético Mineiro.

Yeferson Soteldo: el otro venezolano que se transformó en una mina de oro para Huachipato. El ex Universidad de Chile fue vendido a Santos por 3.3 millones de dólares, equivalentes al 50%. El conjunto Acerero aún tiene el otro 50%, por lo que todo será ganancia en un futuro traspaso.

Yeferson Soteldo en Huachipato

Gabriel Torres: Universidad de Chile compró al panameño por 1.1 millones de dólares. Una cifra gigántesca para lo invertido por Huachipato.

Si bien este es el once ideal, hay jugadores que entran en la banca y que pueden seguir aportando millones, como es el caso de Jimmy Martínez, quien se fue a la U por 1.5, Andrés Vilches a Colo Colo por 750 mil dólares. No contamos a Víctor Davila, quien se fue peleado y gratis de Huachipato.