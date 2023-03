Audax Italiano dio el golpe en la Copa Sudamericana. Este martes, el elenco audino protagonizó una remontada ante Universidad Católica y sacó un triunfo por 3-2 en El Teniente de Rancagua, asegurando boletos a la fase de grupos del torneo internacional.

Los itálicos respondieron a un doblete de Fernando Zampedri (quien puso a la UC en ventaja a los 16' y 36') y se anotaron en la siguiente fase gracias a tantos de Matías Sepulveda (19'), Gonzalo Sosa (56') y Michael Fuentes (58'), dejando así en el camino al cuadro cruzado.

Las celebraciones, por supuesto, no demoraron en caer. Pero una destacó por sobre todas: la de Marcelo Díaz. Tras el partido, el volante usó sus redes sociales para dejar un especial mensaje por la clasificación, el que sorprendió por un guiño a otro equipo nacional.

"León herido ruge más fuerte", escribió Díaz, quien acompañó sus palabras con una imagen en que su tatuaje del escudo de Universidad de Chile aparece como gran protagonista. "Vamos Audax querido", escribió después, sumando un emoji del felino con el que se identifican los azules.

Díaz, quien este año concretó su regreso al fútbol chileno, nunca escondió sus deseos de vestir nuevamente la camiseta de la U. "Tuve conversaciones, pero no sé por qué no llegué. Hablé con casi todos, tengo relación con todos, incluso a nivel dirigencial. Me dijeron que me querían", comentó hace unas semanas a TNT Sports.

"Yo me quedo con que hice todo lo posible, pero no llegamos hablar de dinero. Yo puedo decir abiertamente que no ha sido una cuestión de plata, no creo que Audax vaya a pagar más que la U. No se pudo, gracias a ese no se pudo yo disfruto de Audax y de la vida", apuntó.