El mediocampista de Audax Italiano fue consultado por las razones de por qué no pudo cumplir su sueño de volver a Universidad de Chile. "No sé, la verdad no sé. Tuve conversaciones, pero no sé porque no llegué", lanzó para después apuntar que "me quedo con que hice todo lo posible".

Marcelo Díaz no tiene idea por qué no puede volver a la U. de Chile: "Hice todo lo posible"

Los hinchas de Universidad de Chile estaban llenos de ilusión ante la posibilidad de volver a ver a Marcelo Díaz defendiendo la camiseta del club que lo formó y del que es ídolo, pero lo cierto es que no se pudo y terminó firmando por Audax Italiano. Eso sí, el experimentado volante chileno confiesa que todavía no entiende cómo es que no logró sellar su regreso.

Carepato ha tenido una destacada participación con la camiseta itálica, y los fanáticos del Romántico Viajero todavía sufren al verlo lucir otra tricota del fútbol chileno que no sea la de la U. Eso sí, él juega tranquilo con la escuadra de La Florida ya que reconoció que hizo todo lo que estaba a su alcance para poder volver, pero no se pudo.

"No sé por qué no llegué. Hice todo lo posible"

El bicampeón de América con la selección chilena fue invitado al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, y ahí obviamente le consultaron por su frustrado retorno al Chuncho para esta temporada 2023. Díaz, tranquilamente, reconoció no tener idea como no pudo darse.

"No sé, la verdad no sé. Tuve conversaciones, pero no sé porque no llegué. Hablé con casi todos, yo tengo relación con todos, incluso a nivel dirigencial. Nunca hubo negocaciones... Me dijeron que me querían. Hablé con Cecilia Pérez, con Manuel Mayo, con José Joaquín Laso, con Juan Pablo Pavez", apuntó.

Por eso, el volante de 36 años confiesa que "yo me quedo con que hice todo lo posible, pero no llegamos hablar de dinero. Yo puedo decir abiertamente que no ha sido una cuestión de plata, no creo que Audax vaya a pagar más que la U".

"No se pudo y no se pudo, gracias a ese no se pudo yo disfruto de Audax y de la vida", complementó el campeón de la Copa Sudamericana 2011 con el Bulla.

Para finalizar, detalló que lo más cerca que estuvo de poder regresar al club que lo formó fue hace ya un largo tiempo. "La única fue cuando estaba Sebastián Beccacece y yo estaba en Hamburgo. Ahí sí que hubo posibilidad, pero yo me había ido hace 3 años y no iba a volver tan rápido", finalizó.