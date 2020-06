El Presidente: El día que Sergio Jadue se volvió loco con un hincha y terminó como stickers de Whatsapp

Sergio Jadue es el peor presidente en la historia del fútbol chileno. El dirigente se encuentra en Miami, donde ayuda al FBI como "testigo protegido" dando datos del escándalo de corrupción de la Conmebol, del que participó y es protagonista.

El calerano es popular por estos días, debido a la serie El Presidente de Amazon Prime, donde el colombiano Andrés Parra lo interpreta y se muestra cómo fue escalando la estafa en el fútbol sudamericano.

Pero muchos años antes de que se destapara el escándalo, un hincha anónimo el 1 de marzo de 2011 increpó a Jadue en el aeropuerto, tratándolo de "ladrón, debería darte vergüenza", y luego agregó un "señor, ¿cuánta platita llevamos en el bolsillo para gastar afuera gracias al fúbtol chileno?", ante lo cual el dirigente responde "¿quiéres ser famoso? ven para que te muestren".

Jadue como presidente de la ANFP - AgenciaUno

Eso no quedó ahí, porque luego un fanático le dice "me gustaría ser presidente para tirar las manos y estar como ustedes y después salir libres", "yo no he tirado nada señor", fue lo que respondió Jadue, todo grabado por las cámaras que estaban en Pudahuel. "La justicia lo dirá", decían los hinchas, que lo molestaban sin parar, ante lo cual Jadue grita "cállate imbécil".

La frase de Jadue que ahora es stickers

Esa frase quedó inmortalizada para siempre, es más, ahora se usa en la red social Whatsapp como uno de los stickers más populares entre los futboleros, quienes ahora recuerdan dicha escena gracias a la serie de Amazon Prime.