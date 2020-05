Diego Sánchez y su fórmula para mantener su estado físico: “¿Vegano? Difícil, porque soy más carnívoro que la cresta”

Diego Sánchez es conocido por su extrovertida personalidad y, en esta ocasión, no fue la excepción, porque en conversación con radio Agricultura reveló varias infidencias de su cuarentena y como esta lo ha ayudado a mejorar su estado físico.

“La cuarentena me ha servido para pensar mucho las cosas. No es que yo haya subido de peso desde que inició la cuarentena, pero sí he estado mejorando y perfeccionado mi estado físico. El cuerpo técnico tenía miedo, pensaban que iba a llegar rodando a los entrenamientos”, señaló.

“¿Vegano? difícil, porque soy más carnívoro que la cresta. Ahora que vivo solo estoy aprendiendo a cocinar diversas cosas. También, modifiqué mis horarios, porque antes comían cuando tenía hambre, si era a las dos de la mañana y me levantaba a comer. Ahora como más ensaladas, pescado, mido más las porciones”, agregó.

Sobre qué está haciendo para matar el tiempo encerrado en su hogar, expresó que “me compré unos micrófonos y canto, me compré unos libros para pintar mandala, veo series, pero la TV me aburrió. Me compré una guitarra y estoy viendo unos tutoriales para aprender. Hago live de Instagram y comparto con la gente. Hago zumba”.

Al ser consultado cómo se entrena, pensando que su función al interior de la cancha es distinta a un jugador de otra posición. “Vi a Dituro, Miguel Pinto, quienes siempre están haciendo videos, pero ellos tienen para hacer una cancha. Yo vivo en un departamento y no tengo esa opción, estoy realizando lo que puedo, me traje algunas máquinas del club y atajar no se me va a olvidar. Lo importante es mantener el estado físico”.

Mono Sánchez en el partido ante Everton. (FOTO: Agencia Uno)

“No creo que empecemos de cero, por lo que hablamos en el grupo de WhatsApp estamos todos motivados y el fútbol no se va a olvidar, lo único que te va a afectar el estado físico, sufrir alguna lesión”, dijo.

Además, tuvo palabras para Luis Baquedano, gerente general de los hispanos, quien se ha caracterizado los últimos meses en hablar sin pelos en la lengua. “Es de los míos, no mira corazones ni cara. Hay gente que es de una sola línea, pero muere en la suya. Nuestra forma de ver las cosas es muy parecida, tengo muy buenas referencias de él y sabe que si habla de más tiene que poner la cara, como lo ha hecho. Además, es muy cercano al equipo, porque he tenido dirigentes que no son tan cercanos al camarín. Con Baquedano tenemos muy buena relación”.

Finalmente, tuvo palabras para la compleja situación que se vive en Colo Colo. “Está complicado, no me gustaría estar ahí. Yo estoy con los jugadores, creo que el dinero se tiene que devolver como sea, buscar alguna fórmula. Tengo amigos en el Cacique, pero no voy a andar preguntando cosas, pero yo soy pro-jugadores”, sentenció.