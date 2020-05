Manuel de Tezanos: "Los jugadores de Colo Colo viven una realidad paralela y no entienden que esto no es chiste"

La crisis en Colo Colo está desatada. Ni una reunión ante la Dirección del Trabajo permitió un acuerdo entre los dirigentes de Blanco y Negro y el plantel de jugadores por la rebaja de sueldos debido a la coyuntura del coronavirus.

Sin embargo, los futbolistas albos no cuentan con el apoyo popular, como ha sido norma en los últimos años. De hecho, el comentarista Manuel de Tezanos acusa que viven "una realidad paralela" y que no entienden "que cualquier actividad se verá resentida" con la pandemia.

"Han sido poco flexibles y realmente es llamativo. El tono de las declaraciones de (Esteban) Paredes es como que el jugador de Colo Colo está viviendo una realidad paralela y no entiende que esto no es chiste", sentenció Manoel en su tribuna de Deportes en Agricultura.

El comunicador asegura que "que no es de coñete o de cagados que los dirigentes no le entreguen el 100 por ciento del sueldo o no puedan garantizar la devolución".

"Por un lado está el problema sanitario, que ojalá termine lo antes posible, pero no se ve un final rápido. Y segundo, la recesión posterior: no sólo el fútbol, sino que cualquier actividad se verá resentida cuando vuelva", explicó De Tezanos.

Por eso, el periodista critica la postura del primer equipo albo. "Todos sabemos qué va a pasar. Todos estamos inmersos en este mundo y los jugadores de Colo Colo tienen esa posición inflexible, la agarraron con (Harold) Mayne-Nicholls, les cayó pesado y dijeron 'chao, no hablemos más con él'", completó.