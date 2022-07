Deportes Temuco se consagró campeón del Fútbol Formativo en la categoría Sub 15, al vencer en Quilín a Universidad Católica por 2-0, alzándose de esta manera con la copa de campeón.

Francisco Huircapán abrió el marcador para el Pije en el primer tiempo, resultado que se mantuvo hasta el descanso donde ambos elencos ordenaron sus piezas.

La UC buscó la igualdad pero fue el elenco sureño el que estiró las cifras por intermedio de Juan Garrido, posibilitando así que los sureños se quedaran con el trofeo.

Los dirigidos de Javier Lefemiere coronaron de esta manera un gran semestre, sorprendiendo a lso tradicionales elencos poderosos de nuestro país y esperan mantener este buen camino en la segunda parte del año.

"En una excelente campaña por el Título del Campeonato Formativo Gatorade 2022, el Pije SUB15 corona hoy en Quilín", señaló el cuadro temucano en sus redes sociales. "El título del Campeonato se vuelve a la Región de La Araucanía y el Fútbol Formativo Sub15 hoy se tiñe Albiverde", agregan orgullosos de su cantera.

Otras finales del Fútbol Joven que se jugarán serán las de Universidad Católica vs Colo Colo (Sub 16), Colo Colo vs Palestino (Sub 17) y Universidad Católica vs O'Higgins (Sub 21).